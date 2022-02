Georg Schellinger gibt Bewerbungsunterlagen ab

Am vergangenen Freitag ist die öffentliche Ausschreibung zur Bürgermeisterwahl am 15. Mai in Meckenbeuren erfolgt. Pünktlich zum Bewerbungsbeginn am Samstag warf Georg Schellinger, der hauptamtliche Ortsvorsteher von Ailingen, die erforderlichen Bewerbungsunterlagen persönlich im Briefkasten des Rathauses in Buch ein, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Schellinger hatte seine Kandidatur bereits vor der Stellenausschreibung angekündigt.

„Ich danke allen, die mir in den vergangenen Wochen so viele positive Rückmeldungen zu meiner Ankündigung gegeben haben. Gespannt bin ich auf den weiteren persönlichen Austausch. Ich möchte zuhören und erfahren, welche Themen den Bürgerinnen und Bürgern wichtig sind. Wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken bin ich sicher, dass wir gemeinsam mit Herz und Verstand viel für Meckenbeuren erreichen können“, so Schellinger.

Der 42-jährige Diplom-Verwaltungswirt Schellinger lebt mit seiner Frau und den gemeinsamen drei Kindern in Ailingen, wo er seit 2016 die Stelle als Ortsvorsteher der 8000-Einwohner-Ortschaft inne hat. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen im Meckenbeurer Rathaus tätig, zuletzt als Hauptamtsleiter.

Weitere Informationen, Kontaktmöglichkeiten und Termine finden sich in Kürze auf www.georgschellinger.de, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Schon jetzt sei Schellinger auch per E-Mail an post@georgschellinger.de erreichbar.