Genoba: 86 Prozent stimmen für Fusion mit Oberteuringen

An der Schussen geht der Daumen hoch für die Verschmelzung zur Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren. Mit 86,1 Prozent hat sich am Dienstagabend die erforderliche Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Genossenschaftsbank Meckenbeuren für eine Fusion mit der Raiffeisenbank Oberteuringen ausgesprochen. In Brochenzells Humpishalle waren von 2638 Mitgliedern 156 anwesend, an die Stimmzettel verteilt wurden. 144 gaben diese zurück – 120 votierten dabei mit „Ja“, 24 mit „Nein“. Was ein Prozentverhältnis von 86,1 zu 13,9 bedeutet. Erforderlich war ein Quorum von 75 Prozent, sodass der Verschmelzungsvertrag aus Meckenbeurer Sicht genehmigt ist. „Wir sind einen wichtigen Schritt gegangen“, so der Aufsichtsrats-Vorsitzende Andreas Schmid.

Er hatte zuvor ebenso Bericht über das vergangene Geschäftsjahr erstattet wie Dieter Wild und Ralf Ibele für den Vorstand. Die SZ berichtet noch ausführlich.