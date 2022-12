Gemütlicher Treff und Überraschungs-Büfett

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rund 80 Mitglieder und Gäste waren am zweiten Adventsmittag der Einladung des VdK-Ortsverbands Meckenbeuren zur Jahresabschlussfeier ins Vesperstüble in Kehlen gefolgt. Ein vom VdK in Zusammenarbeit mit dem Malteser Hilfsdienst organisierter Fahrdienst ermöglichte es, dass auch einige Altenheim-Bewohner mit Rollstuhl teilnehmen konnten.

Schon lange vor dem offiziellen Beginn durften die Vorstandsmitglieder des Sozialverbands VdK die ersten Gäste begrüßen. Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen hatte das Vesperstuben-Team das Lokal samt Nebenraum an diesem Mittag ganz für den VdK reserviert.

Ein Überraschungs-Büfett, an dem sich jeder beliebig oft bedienen durfte, garantierte individuellen Genuss. Das Essen spendierte der VdK-Ortsverband, nur für die Getränke musste jeder Gast selbst aufkommen.

Das Corona-Virus habe zwei Jahre lang alle Aktivitäten des Ortsverbands gelähmt. „Statt geselligem Beisammensein konnten wir nur Briefe verschicken“, sagte Gerd Ahrendt, stellvertretender Vorsitzender.