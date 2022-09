Gemütlicher Treff bei spätsommerlichen Temperaturen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei spätsommerlichen Temperaturen waren rund drei Dutzend Mitglieder der Einladung zum Sommerfest des VdK-Ortsverbands Meckenbeuren zu Da Rinno Restaurant & Pizzeria gefolgt. Schon vor dem offiziellen Beginn durften die Vorstandsmitglieder des Sozialverbands VdK die ersten Gäste im so genannten Krauthotel der Gartenfreunde Brochenzell begrüßen. Da es sich bei dem Sommerfest um das erste gesellige Treffen nach zweijähriger Corona-Pause handelte, hatte der Vorstand Verzehr-Gutscheine für jeden Gast vorbereitet.

Der Wirt hatte seine Gartenwirtschaft an diesem Nachmittag ganz für den VdK reserviert. Damit aber nicht genug: Die Gäste mussten sich nicht mit einem der vorbestellten Menüs zufrieden geben, sondern konnten auch etwas Leckeres aus der reichhaltigen Speisekarte wählen.

Als Ehrengast folgte Bürgermeister Georg Schellinger der Einladung und nutzte die Gelegenheit zum geselligen Plausch mit den Mitgliedern. Im Gespräch mit den Vorstandsmitgliedern wurde die Wiederaufnahme regelmäßiger Kontakte mit der Gemeindeverwaltung vereinbart.

Auch der neue Vorsitzende des VdK-Kreisverbands Tettnang/Bodensee, Reinhard Vochezer, war der Einladung des VdK-Ortsverbands gefolgt und stellte sich den Mitgliedern vor. Der Kreisverband unterhält die Geschäftsstelle in Friedrichshafen, die für die sozialrechtliche Beratung der Mitglieder zuständig ist. Terminvereinbarungen sind unter der Telefonnummer 07541/376960 möglich oder per E-Mail srg-friedrichshafen@vdk.de

Thomas Maucher, Leiter der Feneberg-Filiale am Oskar-von-Miller-Platz, war leider verhindert. Er hatte aber offensichtlich einen guten Draht zum Wettergott und sorgte so für eine gelungene Veranstaltung. Feneberg sponsort seit Sommer 2020 den VdK-Ortsverband durch einen Bonus für Einkäufe. Die abgestempelten Belege werden in einem speziellen Briefkasten schräg gegenüber der Filiale am Zaun zum Bahnsteig 2 gesammelt.