Gemütlicher Hock mit Live-Musik

Am Freitag, 10.09.2021 fand, beim Schützenheim in Brochenzell, der erste Brochenzeller Feierabendhock des Musikvereins Brochenzell statt. Um 18 Uhr startete der Musikverein mit einem bunten Programm aus der Unterhaltungsmappe in den Abend. Dann folgte Mecky´s Houseband, eine Formation aus verschiedenen Musikern aus den Musikvereinen Brochenzell, Meckenbeuren und Kehlen.

Sie unterhielten das Publikum mit fetziger Blasmusik geschmückt mit einigen Solo-Highlights. Versorgt wurde das Publikum mit Getränken und Wurst oder Käse im Wecken. Die Stimmung war sehr gut und auch das Wetter spielte dem Abend in die Karten. Der Feierabendhock war so gut besucht, dass sogar extra Tische und Bänke aufgestellt werden mussten, um jedem/r Besucher*in einen Platz zu bieten. Insgesamt scheinen alle das gelungene Fest gerne in Zukunft wiederholen zu wollen. Vielleicht sieht man sich also irgendwann mal auf dem 2. Brochenzeller Feierabendhock.

Vielen Dank an die zahlreichen Gäste, Mecky´s Houseband und dem Schützenverein Brochenzell für diesen schönen Abend.