Gemüsekiste: Biobetrieb wird seit Pandemiebeginn regelrecht mit Kundenanfragen überrannt

Mitten in der Pandemie ein zweites Asia-Restaurant an einem neuen Standort zu eröffnen, das erfordert Mut. Der Biberacher Gastronom Nguyen Manh Ha lässt sich jedoch von Corona nicht ins Handwerk pfuschen und eröffnete deshalb vor Kurzem am Waldseer Stadtsee sein schmuckes Lokal „Mr. Ha“ mit asiatischer Küche. Vorerst darf aus bekannten Gründen hier zwar noch nicht bewirtet werden. Doch wird aktuell ein Bestell- und Abholservice von Dienstag bis Sonntag angeboten.