Gemüse muss künftig nicht mehr im Gewächshaus verarbeitet werden

Wer behinderten Menschen gemeindenahes Wohnen oder inklusives Arbeiten ermöglicht, der darf auf Förderung durch das Land hoffen. Auf dem Areal der Stiftung Liebenau geschieht dies zwischen Windel-Willi und Holzhof: Hier erhält die WfbM-Gärtnereihalle (Werkstatt für behinderte Menschen) einen Ersatzneubau.

Was sich Stiftungs-Pressesprecher Ulrich Dobler zufolge auf ein Volumen von rund 2,2 Millionen Euro beläuft – und wofür nun das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration eine Förderung in Höhe von 497 000 Euro zugesagt hat.

Ein eigener Betriebszweig geworden: Der Gemüseanbau und -verkauf der Stiftung Liebenau. Die Vorbereitung dafür geschieht künftig nicht mehr im Gewächshaus, sondern in einem eigenen Gebäude, das auf der abgesperrten Fläche vor dem Holzhof zu stehen kommt. (Foto: rwe)

„Im neuen Gebäude wird die Gemüseverarbeitung für das vor Ort angebaute Gemüse sowie die Vorbereitung für dessen Verkauf untergebracht sein“, beschreibt es Ulrich Dobler. Eine richtige Halle war es bislang nicht, vielmehr handelte es sich um Gewächshäuser, an die im Lauf der Zeit immer wieder angebaut worden war. Daher unausgesprochen klar: Mit dem Ersatzneubau soll eine neue Qualität geschaffen werden.

Umkleide- und Aufenthaltsräume in neuer Qualität

Profitieren sollen Menschen mit Assistenzbedarf, die dort inklusiv beschäftigt sind. Dobler zufolge finden sich im neuen Gebäude zudem „künftig Büroräumlichkeiten für die Gärtnerei und weitere Funktionsräume für die WfbM-Beschäftigen, wie Umkleide- und Aufenthaltsräume“. Die Baumaßnahmen seien bereits angelaufen, die Fertigstellung ist für das erste Halbjahr 2023 geplant.

Vom Holzhof her gesehen, in dieser Reihenfolge: ein Teil der Baufläche, Gewächshäuser, Windel-Willi, Schloss und Kirche. (Foto: rwe)

Wer wofür in welchem Umfang gefördert wird – das ist stets kurz vor Weihnachten eine Pressemitteilung aus Stuttgart wert. Dann wird die zweite Tranche verteilt, aus der diesmal in den Bodenseekreis zudem 534 000 Euro für den Ersatzneubau eines Wohnhauses im Deggenhausertal fließen, das von der Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof betrieben wird.

Stiftung Liebenau wird insgesamt dreimal bedacht

Projekte der Stiftung Liebenau werden an zwei weiteren Standorten gefördert: Mit 1,88 Millionen Euro aus Haushaltsmitteln des Landes betrifft dies den Neubau eines sozialtherapeutischen Wohnheims (inklusive FuB) in Geislingen sowie mit 604 000 Euro den Neubau eines Förder- und Betreuungsbereichs in Trossingen.

Bekannt ist „die Liebenau“ auch für Produkte aus Flora und Fauna. (Foto: rwe)

Auch die Region kommt nochmals zum Zug: Im Kreis Ravensburg werden die Oberschwäbischen Werkstätten bei der Modernisierung des Wfbm in Ravensburg mit 818 000 Euro und die Zieglerschen mit 1,496 Millionen Euro für den Ersatzneubau eines Wohnheims in Obereschach bedacht.

Land fördert Einrichtungen mit 16,24 Millionen

In der Gesamtschau: Das Land investiert in Tranche II über neun Millionen Euro in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sowie Inklusionsvorhaben. Laut Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha setzen sich die Investitionen im Dezember zu knapp 3,94 Millionen aus Landesmitteln und 5,4 Millionen Euro aus Ausgleichsabgabemitteln zusammen. Letztere stammen von Betrieben, die mehr als 20 Arbeitsstellen haben, aber nicht die gesetzlich vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen beschäftigen. Die beträgt fünf Prozent der Belegschaft.

Mit der ersten Tranche waren zur Jahresmitte elf Vorhaben mit 6,9 Millionen Euro gefördert worden. Was zusammen genommen in Baden-Württemberg anno 2022 rund 16,24 Millionen Euro an Förderung ergibt – eine Summe, die sich vor vier Jahren auf 17,95 Millionen belaufen hatte. Luchas Gedanke: „Die von uns geförderten Institutionen erleichtern es Menschen mit Behinderungen, noch besser an der Gesellschaft teilhaben und ihr Leben unabhängiger führen zu können.“