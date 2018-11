Gemeinsam gegen Spielverderber

Meckenbeuren/Liebenau (sz) - Mit seinem Buch „Journeyman“ landete der Blogger und Weltenbummler Fabian Sixtus Körner 2013 einen Bestseller. Das zweite Buch lag schon in der Schublade, als sich sein Leben und das seiner Frau schlagartig verändert: Tochter Yanti kommt mit dem Down-Syndrom zur Welt. Wie die junge Familie damit umgegangen ist und warum die Diagnose für sie nicht das Ende der Freiheit bedeutete, davon erzählt sein neues Buch „Mit anderen Augen“. Dieses hat Fabian Sixtus Körner nun im Liebenauer Landleben vorgestellt, heißt es in einer Mitteilung des Stiftung Liebenau.

„Bis zur Geburt meiner Tochter hatte ich keinen Bezug zum Thema Downsyndrom“, sagt Körner. Als er Yanti zum ersten Mal in seinen Armen wiegt, beschleicht ihn gleich ein Gefühl, dass etwas an ihr anders ist. Die mandelförmigen Augen, die verdickte Zunge. Schnell äußert auch eine Krankenschwester einen ersten Verdacht. Nach der Diagnose musste ich zunächst mal meine eigenen Vorurteile abschaffen“, sagt Körner. Er wird zu einem Fachmann in eigener Sache, knüpft Kontakte zu anderen Betroffenen und deren Angehörigen. Schließlich entscheidet er sich dafür, die Pläne für sein zweites Buch umzuwerfen und über das Leben mit seiner Tochter zu schreiben.

Glücklicher als die „Normalen“

Als der Autor die ersten Stunden nach der Geburt beschreibt, ist die Atmosphäre im Liebenauer Landleben bedrückend. Dann folgen heitere Episoden, etwa wenn es um die Befreiung von einem großen Popel geht, der – womöglich – für die schlechten Sauerstoffwerte des Säuglings verantwortlich war. Die gut 50 Gäste erfahren aber auch, dass, laut einer US-Studie, 99 Prozent der befragten Menschen mit Down-Syndrom angegeben haben, glücklich zu sein. Zum Vergleich: Lediglich jeder dritte „normale“ US-Bürger kann das von sich behaupten.

Probleme entstünden oft erst im gesellschaftlichen Kontext, so konnte Körner auf seinen Reisen gravierende kulturelle Unterschiede ausmachen. „In der Dominikanischen Republik gibt es keine Frühforderung oder sonstige staatliche Unterstützung. Trotzdem werden die Menschen dort nicht ausgegrenzt, sie gehören ganz normal dazu und haben ihren Stellenwert“, so Körner.

Was die gesellschaftliche Akzeptanz angeht, sieht der Autor noch deutlichen Nachholbedarf für das inklusive Zusammenleben in Deutschland: „Wir mögen zwar eine sehr fortschrittliche Gesetzeslage haben, aber ich habe bisher nicht den Eindruck, dass sich das bereits in allen Köpfen manifestiert hat.“ Um seinen Beitrag gegen diese „Spielverderber“, wie er sie nennt, zu leisten, habe er letztlich auch das Buch geschrieben. „Die Behinderung entsteht, weil die Gesellschaft die Menschen behindert, nicht weil sie es sind.“