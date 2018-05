Gemeinderat steht einhellig zum Haushalt

Ohne Gegenstimme, aber mit vielfachem Hinweis auf den Schuldenstand hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch den Haushaltsplan 2018 verabschiedet. Eine Billigung, die in gleicher Weise den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Abwasser, Wasserwerk und Beteiligung am Regionalwerk zuteil wurde.

Eckdaten: Erstmals hat das Volumen des Haushalts die 50-Millionen-Marke überschritten. Letztmals wurde der Etat nach den Grundsätzen der Kameralistik erstellt, ab 2019 gelten jene der Doppik. Die stolze Investitionssumme von 15,7 Millionen Euro soll ohne Kreditaufnahme ge-stemmt werden. Allerdings werden die Rücklagen drastisch zurückgefahren – von 13 auf unter zwei Millionen Euro. Darlehen werden in Höhe von 784 000 Euro getilgt, was den Schuldenstand im Kämmereihaushalt auf 13,5 Millionen Euro reduziert. Inklusive Eigenbetriebe beläuft er sich pro Kopf auf 1809 Euro.

Unterhalb die Fraktionserklärungen: Allesamt dankten sie dem Team aus der Kämmerei und stellten sich hinter den von der Bürgermeisterin ins Auge gefassten Schuldenabbau:

CDU: Gute Konjunktur und einmalig hohe Rücklagen – alles in Butter also? „Das würde ich nicht so sehen“, hatte Josef Sauter Bedenken: Zum einen müsse die Konjunkturlage nicht so bleiben, zum anderen „haben wir praktisch sämtliche Rücklagen in Anspruch genommen“. Zugleich sei auch künftig mit „allfälligen Investitionen“ zu rechnen. Schuldenabbau („es so zu halten wie eine schwäbische Hausfrau“), Erfüllung der Gemeindeaufgaben und ausgeglichener Haushalt – soll alles drei gelingen, braucht es laut Sauter eine stringente Haushaltsführung, die in einer Erhöhung der Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (nur 890 000 Euro erwartet) mündet. Nicht zu vergessen: eine vorausschauende Grundstückspolitik sowie über den Erwartungen liegende Steuereinnahmen.

Freie Wähler: Ein Haushalt, den die Freien Wähler „für ausgewogen und vertretbar halten“, steht laut Gunter Burger am Ende langer, teils kontroverser Diskussionen. Positiv sei, dass die Tilgungsrate gegenüber 2017 noch mal höher wird, „sodass die Verschuldung pro Einwohner wieder rückläufig ist“. Die Rücklagenentnahme bereitete ihm keine Sorgen, zumal „manche Städte bereits sechsstellige Summen an Negativzinsen für ihr geparktes Geld bezahlen müssen“. Das von Elisabeth Kugel ausgegebene Ziel, die Schulden unter die 10-Millionen-Marke zu drücken, sei realistisch. Mit Zahlen belegte er, dass die Gemeinde auch im Verwaltungshaushalt „richtig viel Geld in die Hand nehme“ – so allein für den Betrieb der Kindertagesstätten 5,4 Millionen. Bedenklich: 2016 waren dies erst vier Millionen.

BUS: „Mehr von Pflicht geprägt als von Kür“ sah Annette Mayer für BUS den Haushalt. Als „bittere Pille“ sprach sie die 670 000 Euro an, die an der Kreuzung Eckener-/Bahnhofstraße investiert würden, unter anderem „für eine Ampel, die wir nicht für notwendig halten“. Dass der Schuldenstand „nicht in größerem Maß“ sinke, „macht uns Sorgen“. Global gesehen sei die politische und ökologische Zukunft der Erde schon lange nicht mehr so unsicher wie jetzt. Umso mehr gelte es, „vor Ort mit Umsicht und Augenmaß“ zu handeln. Wenngleich viel getan werde, „sollten wir trotzdem noch mehr Wert auf die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde legen“. Den Fokus richtete sie auf „die prekäre Wohnraumsituation“ und sagte den Einsatz der BUS zu, „dass mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht“.

SPD: Erfreulich für Ingrid Sauter und die SPD: Umfangreiche Investitionen konnten umfassend aus Eigenmitteln finanziert werden. Zugleich aber konstatiert Sauter angesichts der Pflichtaufgaben, „dass unser Spielraum doch sehr beschränkt ist“. Ihr Appell daher: die Ausgabenstruktur des Verwaltungshaushaltes in den Blick zu nehmen. Eine Haushaltsklausur hält die SPD unter mehreren Aspekten für sinnvoll.

Im Ausblick: Die Entwicklung der Ganztagesbetreuung gelte es „im Auge zu behalten“, das Thema „bezahlbarer Wohnraum“ müsse dringend auf die Agenda von Verwaltung und Gemeinderat, zumal das Quartier Buch dem Wohnungsmarkt noch über Jahre nicht zur Verfügung stehe.

Bei all dem: Trotz Schulden „sollten wir stolz darauf sein, welche Infrastruktur wir in unserer Gemeinde haben“.