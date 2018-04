Vom Technischen Ausschuss ist ein Bauantrag aus Obermeckenbeuren an das „große Gremium“ verwiesen worden – kommt der Antwort auf das Gesuch doch Grundsatzcharakter bezüglich der Zahl der Wohneinheiten zu. Der Gemeinderat wird dazu am Mittwoch ab 18 Uhr in öffentlicher Sitzung beschließen – lässt sich so doch die Frist einhalten, bis zu der ein Votum ergehen muss.

„Sanierung und Aufstockung des bestehenden Wohngebäudes“ – darauf hatte der Antrag aus der Straße „Am Dorfanger“ ebenso gelautet wie auf „Anbau eines außenliegenden Treppenzugangs und Anbau eines Doppelcarports“.

Die rechtlichen Vorgaben skizzierte Patrick Gohl als Leiter Bauordnungsrecht. Einfügen müsse sich das Vorhaben in den Bebauungsplan Obermeckenbeuren. An ihm gemessen würden Befreiungen notwendig wegen Überschreitung der Außenwandhöhe, Überschreitung der maximal zulässigen Grundfläche und wegen Überschreitung der Beschränkung der Wohneinheiten.

Hatte es zu beiden Ersteren offenbar bereits vergleichbare Befreiungen gegeben, so sah dies bei der Zahl der Wohneinheiten anders aus. Die Vorgabe hierzu heißt: Bei Gebäuden bis 15 Meter Länge sind drei Wohneinheiten möglich, über 16 Meter Länge sind es dann fünf.

Mit den geplanten 14,23 Metern Länge wären also drei Wohneinheiten zulässig. Tatsächlich aber sieht die Planung deren vier vor. Geht sie so durch, wäre dies ein Präzedenzfall für das gesamte Plangebiet. Daher hat der TA – im Stimmenverhältnis von 6:4 – den Antrag ans Gesamtgremium weitergeleitet.

Wobei bereits in der Ausschusssitzung die Argumente gewechselt wurden. In der „schwierigen Angelegenheit“ stellte Josef Sauter (CDU) der ursprünglichen Intention des Planwerks (nämlich den Dorfcharakter zu erhalten) die Möglichkeit zur Eigenentwicklung gegenüber, ergänzt um den Hintergrund des heutigen Wohnungsmangels. Letztlich plädierte er, die Vorgaben zu belassen. Gleichfalls kein Fass oder keine Tür aufmachen wollte Eugen Lehle (Freie Wähler). Die Sicht der Obermeckenbeurer hätte an diesem Punkt Katja Fleschhut (BUS) interessiert, wohlwissend: „Wir brauchen Wohnraum.“

„Ich sehe den Mehrwert“, sprach sich Sebastian Hanser (SPD) dafür aus, „dieses Thema nicht zu verhindern“. Peter Banholzer (Freie Wähler) machte als Rechnung auf: Wären auf der gleichen Fläche drei Wohneinheiten untergebracht, würde dies gebilligt, nun sind es vier auf gleicher Fläche, was abgelehnt wird – „diese Logik erschließt sich mir nicht“.