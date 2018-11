„Gemeindedetektive“ beweisen ihre Spürnasen

So manch Verbesserungswürdiges haben die „Gemeindedetektive“ aus Brochenzell in ihrem Umfeld aufgespürt. Präsentiert haben es die Buben und Mädchen der Eugen-Bolz-Schule am Mittwochabend im Gemeinderat. Reichen Applaus gab es von den vielen Zuhörern aus Schul-, Eltern- und Ratsreihen für die Inhalte, aber auch für die flotte Darbietung. Nicht nur hier hatte sich das Jugendreferat in Gestalt von Manuela Mayer und Nils Kaeding eingebracht.

Seit drei Jahren gibt es das Format, bei dem Schüler auf Augenhöhe ihre Erfahrungen im Ratsgremium weitergeben, auf Schwächen und Stärken in ihrem Quartier achten und Wünsche äußern. Was insofern nachhaltig sein soll, als geprüft wird, was umgesetzt wurde und was nicht.

Ein toller Auftakt war es mit der Schulhymne („damit sie wissen, wer wir sind“), die durch den Rathaussaal schallte. Die Moderatorinnen Carolin und Alara führten dann durch die knappe halbe Stunde mit Film, Sketchen und Plakaten.

Den Auftakt machte die „Gruppe Spielplatz“. Nahe jenem in Langenreute wurde eine Baustelle bemängelt, die den Weg erschwere – und dies gefühlt schon „mindestens zwei Monate“ lang.

„Toll, dass es was zum Klettern gibt“, klang positiv an, aber auch, dass sich die Angebote an jüngere wie ältere Kinder richten. „Mir liegt zu viel Müll rum“, lautete der Hauptkritikpunkt, den gleich mehrere Kinderstimmen aufgriffen.

Jeden Spielplatz nahmen die Kinder unter die Lupe. Bei jenem in der Humpisstraße, der erst kürzlich umgebaut wurde, fiel generell die gute Ausstattung ins Auge. Allerdings auch, dass Reparaturen am Kletternetz noch vonnöten wären.

Kritisch angemerkt wurde, dass hier ein Tor in Richtung Schussen offen steht – was für kleinere Kinder gefährlich werden könnte. Und auch der Standort des Sandkastens hat einen Haken – er befindet sich direkt unter einem Baum, sodass immer wieder Blätter hineinfallen.

Am Areal in der Weberstraße gefielen die vielen unterschiedlichen Spielgeräte. Ein spezieller Hinweis durfte hier nicht fehlen – dass sich nämlich giftige Pilzsorten in den Bodenbewuchs eingeschlichen hätten.

Lautsprecher mit Autogeräuschen

Konstruktive Vorschläge hielt auch die „Gruppe Verkehr“ parat. Reflektoren für das Zebrastreifenschild in der Inselstraße wünschte sie sich ebenso wie abgesenkte Bordsteine in der Humpisstraße und generell mehr Fahrradwege – „damit es sicherer wird bei so viel Verkehr“. Und selbst der Gefahr sich leise nähernder Elektrofahrzeuge ließe sich mit ihrer Idee begegnen – die seien mit einem Lautsprecher mit Autogeräuschen auszustatten.

„Wie können wir Meckenbeuren / Brochenzell besser machen?“ – Vorschläge dazu trugen Sina und Jason vor. Das reichte von einem befestigten Weg Richtung Brugg über einen Mülleimer hier und eine Bepflanzung dort bis zum Hinweis auf verschmierte oder mit bestimmten Aufklebern („in der halben Stadt“) versehene Schilder. Mit der Hoffnung, „dass unsere Vorschläge zumindest zum Teil umgesetzt werden“, schlossen Carolin und Alara.

Dass es durchaus eine Form des Nachhaltens gebe und sie dies zuletzt mit den „Gemeindedetektiven“ in Kehlen durchgesprochen hatte, führte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel aus. Was auch für die Sitzung am Mittwoch galt – führe Eva König doch für die Verwaltung zu diesem Punkt eine Liste und werde die Anregungen an die betreffenden Stellen im Rathaus weiterleiten.

Viele dankbare und aufmunternde Wortmeldungen kamen aus Ratsreihen. Hubert Bernhard (CDU) wies – wie auch die Bürgermeisterin – darauf hin, dass eine Gemeinde abwägen müsse, für was sie ihr Geld ausgebe. Wenn etwas kaputt ist, „dann reparieren wir es oder tauschen es aus“. Wenn aber etwas nicht (mehr) schön ist, dann könne es auch einmal länger dauern, bis etwas passiert, zog der CDU-Rat kindgerecht eine nachvollziehbare Trennlinie.