Gemeindebücherei öffnet wieder

Die Gemeindebücherei Meckenbeuren öffnet am Dienstag, 5. Mai wieder. Es gelte aber, gewisse Vorgaben einzuhalten.

Es dürfen sich immer nur fünf Besucher gleichzeitig in der Bücherei aufhalten. Um einen geregelten Ablauf zu gewährleisten und Wartezeiten zu vermeiden, bittet die Bücherei um eine vorherige Terminvereinbarung unter Telefon 07542 / 40 31 40 oder per E-Mail an buecherei@ meckenbeuren.de. Vorläufig werden außerdem die Öffnungszeiten etwas verkürzt. Geöffnet ist die Bücherei erst ab 10 Uhr. Veranstaltungen dürfen weiterhin nicht stattfinden.

Besucher sollten einen Mund-/Nasenschutz tragen und vor dem Betreten und beim Verlassen der Bücherei die Hände desinfizieren. Es gelte zudem, einen Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten. Außerdem sollte die Aufenthaltsdauer 20 Minuten nicht überschreiten. In den ersten vier Wochen fallen keine Versäumnisgebühren an.