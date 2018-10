Gemeinde St. Maria feiert Kirchweih mit Festgottesdienst

Mit einem Gottesdienst und anschließendem gemeinsamen Mittagessen im Gemeindehaus feierte die St. Maria Gemeinde am Sonntag das Kirchweihfest.

Die musikalische Gestaltung durch den Da Capo Chor (Leitung Gabi Ilg) sowie über zwanzig Ministrantinnen und Ministranten gaben der Feier eine besonders festliche Bestimmung. Voller Dankbarkeit dürften wir am Kirchweihfest auf die Kirche St. Maria als geistliche Heimat blicken, betonte Pfarrer Josef Scherer beim liturgischen Gruß. In seiner Predigt verglich er die Kirche mit einem Biotop, das die Natur schütze und so die Vielfalt des Lebens entwickeln lasse. So sei Kirche ein Biotop des Gottvertrauens in unserer Welt der Angst und Unsicherheit. Pfarrer Josef Scherer verschwieg dabei nicht, dass die Kirche als Ort des Vertrauens auch missbraucht worden sei, was es radikal und vollständig aufzuklären gelte.

Gemäß dem Leitbild der Kirchengemeinde St. Maria gelte es außerdem die Botschaft Jesu glaubwürdig zu leben und in die Welt zu tragen, wobei es immer um den Menschen gehen müsse. Im Rahmen des Gottesdienstes wurden die drei neuen Ministranten Janu Popp, Pascal Beaurdin und Sem Teifke unter großem Applaus der Gottesdienstgemeinde vorgestellt und in den Dienst am Altar aufgenommen. „In den wahrlich turbulenten Zeiten des Wandels innerhalb der katholischen Kirche ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, dass sich Kinder und Jugendliche im Auftrag des Glaubens engagieren“, ließ Oberministrant Johannes Eisenmann die berechtigte Sorge um den Nachwuchs durchblicken. Den drei Neuen wünschte er viel Spaß, Freude und eine schöne Zeit bei den Ministranten. Pfarrer Josef Scherer dankte allen seinen Ministranten für ihren Dienst. Bis auf den letzten Platz gefüllt war nach dem Gottesdienst das Gemeindehaus St. Maria, wo es viel Gelegenheit gab, Gemeinschaft in der Kirchengemeinde zu leben und zu erleben.