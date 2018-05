„Die Liebe hört niemals auf“, diese Passage aus dem Korintherbrief des Apostels Paulus hat im Mittelpunkt der Abendveranstaltung im Stephanus-Gemeindehaus gestanden. Damit beendete die Meckenbeurer Kirchengemeinde die ökumenische Bibelwoche 2018.

Pfarrer Josef Scherer warf bei der Begrüßung zunächst einen Blick zurück auf die drei vergangenen ebenfalls erfolgreichen Veranstaltungen der ökumenischen Bibelwoche. Mit dem Thema „Die Liebe hört niemals auf“ habe man eine aktuelle Textstelle aus dem Neuen Testament gewählt, die auch immer wieder bei Hochzeiten gewählt würde. „Man spürt, die Worte gelten über die Jahre hinweg und müssen mit Leben erfüllt werden“, so Pfarrer Josef Scherer. Mit der Methode des Bibel-Teilens führte er die Teilnehmer an die meditative Erschließung des neutestamentlichen Textes heran. In drei Gruppen galt es „sich intensiv mit dem Text auseinanderzusetzen, die Worte auf sich wirken zu lassen und nachzuspüren, wo man hängen bleibt und sich besonders angesprochen fühlt“. Auf diese Weise gelang es Pfarrer Josef Scherer vortrefflich, die Teilnehmer aktiv mit einzubeziehen und ein meditatives wie lebendiges Gespräch zu ermöglichen. Eine Erkenntnis wurde dabei vor allem deutlich, nämlich dass die Textstelle „Die Liebe hört niemals auf“ an sich die Göttliche Liebe meine. Eine Liebe, der der Mensch kaum gerecht werden könne. Dennoch oder gerade deshalb sei sie Orientierung für die Menschen. Im zweiten Teil des Abends beleuchtete Pfarrer Josef Scherer die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse in Korinth und schlug immer wieder den Bogen zu unserer heutige Zeit und Lebenssituation. So halte uns Paulus mit diesem Brief gewissermaßen einen Spiegel vor. Wichtig sei dabei die Erkenntnis, dass in einer Gemeinde oder Gesellschaft alle gleichermaßen wichtig seien und dass man einander brauche. Dies gelte auch für die Kirche, wo es ebenso verschiedene Ämter und Aufgaben gäbe und wo sich keiner aufblähen und zu wichtig nehmen sollte, so Pfarrer Josef Scherer. Auseinandersetzungen seien unumgänglich und als Korrektiv manchmal auch wichtig. Doch gelte es dabei immer, „einander mit den Augen der Liebe anzuschauen und zu begegnen“. Diese Liebe spende den Menschen gerade auch dann unheimliche Kräfte, wenn sie in Notsituationen oder bei Krankheit miteinander und füreinander da sein müssten. Mit dem aus dem 18. Jahrhundert stammenden geistlichen Lied „Ich bete an die Macht der Liebe“ und einem gemeinsamen Vater unser ging die ökumenische Bibelwoche 2018 zu Ende. (gä)