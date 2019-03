Geldautomat in Kehlen soll noch im März wieder funktionieren

Die Reparatur- und Renovierungsarbeiten laufen. Noch im März möchte die Volksbank die SB.-Geschäftsstelle mit Geldautomat und Kontoauszugdrucker wieder eröffnen.

Am 4. Februar hatten Vandalen versucht, den Geldautomaten mit Brandbeschleunigern anzuzünden. Die kleine SB-Geschäftsstelle an der Hügelstrasse in Kehlen, wo für die Kunden, der seit Ende 2016 geschlossenen Volksbank-Filiale Geld- und Serviceautomaten stehen, war nicht zum ersten Mal angegriffen worden. Auch am 1.Oktober 2018 legten Täter Feuer. Beide Male zwischen 4 und 5 Uhr an einem Montagmorgen. Die Polizei ermittelt.

Beim letzten Brandanschlag in Kehlen wurde der Geldautomat schwer beschädigt, die Tastatur zur Eingabe der PIN ist zerstört, Bildschirm und Frontblende wurde schwer beschädigt. Auch im Inneren des Gerätes ist einiges kaputt. Zusammen mit den Renovierungskosten für den verräucherten, kleinen Raum schätzt die Volksbank den Sachschaden auf rund 8000 Euro. Seither können die Kunden der Volksbank Friedrichshafen Tettnang eG Geld und Auszüge nur noch in der Lindbergstaße in Meckenbeuren Mitte oder an einem anderen Standort der Volksbank bekommen. „Diese sinnlose, mutwillige und blinde Zerstörungswut schadet nicht nur unserer Bank, sondern vor allem unseren Kunden, denen wir unsere Geräte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen wollen“, erklärt Stephan Ehrle, Leiter der IT & Organisation bei der Volksbank. Damit so etwas nicht wieder passiert, bittet er die Bevölkerung um Mithilfe: „Zögern sie nicht und verständigen Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas auffällig vorkommt.“ Die Polizei will nach Angaben der Volksbank im Bereich der Geschäftsstelle in Kehlen häufiger präsent sein.

Zwar sollen die Automaten bald wieder funktionieren, die Volksbank denkt aber darüber nach, ob sie die Öffnungszeiten reduziert und die SB-Geschäftsstelle nachts absperrt.