Großen Arbeitseinsatz erbringt das Kinderkleiderflohmarkteam in Kehlen gleich zweimal im Jahr. Der Lohn dafür sind strahlende Gesichter, wenn der schwerverdiente Erlös als Spende an eine Jugendgruppe der Gemeinde geht. So war es auch am Donnerstagmorgen bei Musikschulleiter Jörg Scheider, der 900 Euro aus diesem Spendentopf erhalten hat. Er investiert den Geldsegen in ein internationales Musikprojekt der Musikschule, das am 2. und 3. November aufgeführt wird.

„Hier ist unser Geld bestens untergebracht“, sagte Sabine Kugler-Heisig und freute sich gemeinsam mit Sandra Steinhauser vom Flohmarktteam. In einer ausführlichen Schilderung hatte die Musikschule sich um dieses Spendengeld beworben, aus der genau hervorging, wo die Musikschule das Geld investieren will: in das gemeinsame Musikprojekt mit den befreundeten Musikschulen aus Estland, Lettland und Rathenow. Am Samstag reisen die jungen Gäste der Musikschule dafür an und bleiben bis zum 4. November. Sie proben gemeinsam für das Benefizkonzert, das am 2. November in der Immenstaader Linzgauhalle und am 3. November in Kehlens Kirche St. Verena zur Aufführung kommt. 80 junge Musiker und 140 Sänger sind mit dabei und versprechen ein ganz besonderes Musikerlebnis.

Übers viele Proben hinaus, will die Musikschule mit ihren Gästen auch die Region erkunden, will „ein guter Gastgeber“ sein, will stolz die Heimat präsentieren. Genau dafür soll das Geld investiert werden und die internationale Zusammenarbeit unterstützen. Dafür war der Beschluss im Flohmarktteam schnell gefasst und der Erlös von 900 Euro wieder einmal bestens in die Jugendarbeit der Gemeinde investiert.