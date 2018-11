„Geist von Smokie“ ist gern gesehen am Gleis 1

Die Veranstalter haben nicht zu viel versprochen: Mit „Spirit of Smokie“ sind die Erinnerungen an die weltberühmte Pop-Band der 70er-Jahre am Samstagabend im Kulturschuppen wieder wach geworden. Hits wie „Living Next Door To Alice“ lockten an die 200 Gäste ans Gleis 1. Ein volles Haus also, in dem der Funke schnell in beide Richtungen übersprang – von den Musikern (inklusive Frontmann Dean Barton, dem Sohn des verstorbenen Sängers) zum textsicheren Publikum und von dort zurück zur Band. „Eine ganz tolle Stimmung“ habe geherrscht, fasst Helene Göbel seitens des Kulturkreises zusammen. Ein Beispiel dafür: Noch lange nach dem Konzertende um 23 Uhr verweilten viele Besucher vor Ort und ließen das Gehörte nachwirken. Zusammen setzte sich die Gästeschar aus mehreren Generationen - im Alter zwischen 20 bis 70 Jahre alt dürften die Besucher gewesen sein, die bis aus Biberach angereist waren. Foto: Veranstalter