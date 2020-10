Geismayr fährt zum Saisonabschluss noch einmal aufs Treppchen

Zum Ende einer außergewöhnlichen Rennsaison gingen Daniel Geismayr und Ben Zwiehoff von Centurion Vaude auf der Insel Elba beim UCI-World-Marathon-Rennen an den Start. Im Reigen der versammelten MTB-Marathon-Weltspitze kamen beide Athleten des Meckenbeurener Rennstalls unter den Top 5 ins Ziel.

Es war von Beginn an ein schnelles Rennen, was angesichts der namhaften Startliste auch nicht anders zu erwarten war. Geismayrs Devise und Taktik auf der technisch anspruchsvollen Rennstrecke war, von Beginn an aufs Tempo zu drücken, um auf dem 77 Kilometer langen Kurs über 2800 Höhenmeter die Spitzengruppe möglichst klein zu fahren und viele Konkurrenten frühzeitig abzuhängen. Die Taktik ging voll auf. Mit 1:13.9 Minuten Rückstand musste sich Geismayr nur Sieger Martin Stosek aus Tschechien geschlagen geben, den er nach eigenen Angaben „etwas unterschätzt hatte“.

Ben Zwiehoff zeigte ebenfalls eine starke Leistung. Beeinträchtigt durch eine schlechtere Startposition fuhr er ein fulminantes Rennen und kam nach 3:32.09 Stunden auf Rang fünf ins Ziel.