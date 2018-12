Geißbocks Standort – kein Kraftakt, aber ein Beschluss ist nötig

Eine Meinung und eine Fotomontage zeigen, dass die Geißbock-Skulptur und ihr Standort die Meckenbeurer auch nach der Bürgerinformation noch beschäftigen. In seiner Meinung teilt Hubert Gaupp mit: „die darstellung des geissbockes auf der schwäbischen eisenbahn beschränkt sich üblicherweise auf ,kopf und soil’, den ein erzürnter bauer in händen hält, am ,hindere wagedoil’. die skulptur von ingo koblischek zeigt einen widerwilligen kraftakt eines geissbockes mit einem halbschlauen bauer, wo dummerweise, wie so oft, die dummheit siegt. die nicht ganz schlaue geschichte kann man sich nur am tatort, der eisenbahn, früher ein dampfendes ungetüm, vorstellen.“

Wo der Ausweich-Standort tatsächlich sein wird, das bedarf eines Gemeinderatsbeschlusses. Fallen kann dieser frühestens in der ersten öffentlichen Sitzung 2019 – mehr lässt sich dazu derzeit nicht vermelden, da die Tagesordnung hierfür wohl erst Mitte Januar erstellt wird.

In der letzten Januarwoche könnte der Umzug stattfinden, die Firmen stehen bereit, bestätigt Ortsbaumeister Axel Beutner auf SZ-Anfrage, nachdem in der Bürgerinformation gar von einem Termin in der dritten Januarwoche die Rede gewesen war.