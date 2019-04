Geißbock-Skulptur beschäftigt die Gemüter im Gemeinderat

Eine breite Vielfalt an Themen weist die Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 10. April, im öffentlichen Teil auf. Sie beginnt um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses mit dem Bericht der Vorsitzenden und Bekanntgaben. Diese beziehen sich auf Eilentscheidungen sowie nichtöffentlich gefasste Beschlüsse.

Danach werden im Zuge der Kinder- und Jugendbeteiligung die Ergebnisse der Gemeindedetektive aus den Grundschulen in Meckenbeuren und Liebenau vorgestellt.

Bei den Vergaben richtet sich der Blick aufs Schloss Brochenzell mit dem Anbau eines Treppenturms als zweitem Rettungsweg. Unter Punkt A geht es um die Gründungs- und Rohbauarbeiten plus die Verglasungsarbeiten. Unter Punkt B sind das Rathaus (mit der Treppe als zweitem Rettungsweg) und das Schloss Brochenzell mit dem Treppenturm zusammengenommen – bei Letzterem die Stahlbau- und Metallarbeiten mit Los 1 und Los 2.

Danach beschäftigt die Gestaltung des neuen Standortes der Geißbock-Skulptur am Bahnhofsplatz die Gemüter. Laut Tagesordnung wird die Planung vorgestellt samt Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen.

Bei zwei Projekten ist das Gremium danach mit Planungen der Firma Hafen befasst. Schlosserarbeiten sollen die Eingangssituation zum Bürgerpark Ried von der Bundesstraße her aufwerten. Was ebenso für den Eingangsbogen zum Brunnen am Rathaus gilt: In beiden Fällen sind Beratung und Beschlussfassung angesagt.

Selbiges steht für die Nutzungsregelung für die Inbetriebnahme der neuen Sporthalle auf dem Programm. Sie soll ja, wie berichtet, am Freitag, 10. Mai, eröffnet werden.

Beim Bebauungsplan „Altmannstraße“ ist der Tagesordnungspunkt mit „Beschluss über den Wegfall der Kastanienreihe und verpflichtende Ersatzanpflanzungen innerhalb und freiwillige Ersatzanpflanzungen außerhalb des Geltungsbereichs“ beschrieben.