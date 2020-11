Gegenverkehr in der Dorfstraße gestreift

Schaden in Höhe von rund 7500 Euro entstand am Montaggegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Dorfstraße. Ein 87 Jahre alter Autofahrer war in Richtung Meckenbeuren unterwegs, als er im Bereich der abknickenden Vorfahrt mit seinem VW zu weit auf die Gegenspur kam und einen entgegenkommenden Ford streifte. Er sowie die 71 Jahre alte Ford-Fahrerin blieben unverletzt, heißt es im Bericht der Polizei.