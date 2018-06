Gefragt: die „Carnegie Hall vom Schussental“

Einen neuen Spitznamen hat Otto Kaplan dem Kulturschuppen am Gleis 1 verpasst: Von der „Carnegie Hall vom Schussental“ spricht der versierte Jazzer, dessen Auftritt am 22. Oktober das neue Halbjahresprogramm eröffnet. Der Flyer dazu wird in Kürze ausliegen, die SZ hat mit den Kulturschaffenden Dagmar Regenscheit, Anja Bühler, Max Jung und Rudolf Sterk einen Blick darauf geworfen.

Dass der „alte Gerbertshauser“, wie ihn der mit Kaplan freundschaftlich verbundene Rudolf Sterk vorstellt, das Programm einläutet, kann durchaus sinnbildlich verstanden werden. Unter den 18 Veranstaltungen bis Mai 2017 sind sieben (mit Otto Kaplan gar acht), bei denen einheimische Künstler zum Zug respektive ans Gleis 1 kommen. Dazu zählen der Tanzabend am 29. Oktober mit dem Salonorchester Cappucino und den Blue Notes. Die Big Band der Musikschule ist gar ein zweites Mal im Plan – am 31. März haben sie „Siggs Pack“ zu Gast, ihr Pendant aus Wangen.

Und noch einmal Musikschule: Bei der Matinee am 15. Januar heißt es „Junge Künstler musizieren“. Wer um diese Jahreszeit nach dem Neujahrskonzert sucht, sucht vergebens – es wurde ersatzlos gestrichen.

Zu den Lokalmatadoren gehört auch die Jugendgruppe der Meckenbeurer Laienspieler. Ende November nimmt sie sich Michael Endes Stück „Jim Knopf und die wilde 13“ an. Hingegen lässt sich von Kehlens Theatergruppe noch nicht sagen, welches Werk sie im Mai im Gepäck haben.

Abgerundet wird der Anteil heimischer Künstler durchs Frühjahrskonzert des Akkordeon-Orchesters und das Theater Oberschwaben Bodensee (TOB). Seine „Hommage an Loriot“ am 31. Dezember gibt es als „Silvesterpaket“ mit Dinner und Sekt oder als „Theater pur“.

Überhaupt ist es im nächsten halben Jahr eine gute Mischung aus Musik, Kabarett, Theater oder Mixturen daraus wie dem Musikkabarett „Die Bauernfänger“. Dass es am 3. März um 20 Uhr auf der Bühne steht, ist Ergebnis einer engen Abstimmung mit den „Paninis“, die am selben Tag um 16 Tag Clowntheater für Kinder und Erwachsene bieten.

Stets eine spannende Frage: Wer kommt wieder, wer ist neu am Gleis? Heinrich del Core, „All about Davenport“, Uli Boettcher, Johannes Warth und Bernd Kohlhepp fallen unter erstere Kategorie – wie auch die Theatergruppe „Die LiveTiKer“, die 2015 mit dem „Hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg“ im Schuppen zu gefallen wusste..

Und dann ist da mit Werner Koczwara ein Kabarettist, hinter dem die Meckenbeurer Programmgestalter schon lange hinterher waren – und mit Datum 11. Februar soll es nun klappen.

BLICK:

Das Programm:

Samstag, 22. Oktober, 20 Uhr: Otto´s Five O´Clock Jazzband – Samstag, 29. Oktober, 19.30 Uhr: Salonorchester Cappucino und Blue Notes – Freitag, 4. November, 20 Uhr: Heinrich del Core, „Ganz arg wichtig“ – Samstag, 5. November, 20 Uhr: all about davenport – Samstag, 19./ Sonntag, 20. November, 19.30 Uhr: Theatergruppe Die LiveTiKer, „Yellow Line“ – Freitag, 25. November, 18 Uhr, Samstag, 26. November, 15 Uhr, Sonntag, 27. November, 15 Uhr: Jugendgruppe der Laienspielgruppe Meckenbeuren, „Jim Knopf und die Wilde 13“ – Samstag, 3. Dezember, 20 Uhr: Ulli Boettcher „Unterwegs“ – Samstag, 31. Dezember, 19 Uhr: TOB „Hommage an Loriot“ – Samstag, 15. Januar, 11 Uhr: Junge Künstler musizieren - Samstag, 11. Februar, 20 Uhr: Werner Koczwara: „Am 8.Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“ – Freitag, 3. März, 16 Uhr: Karin Buhl, Karin Huchel und Francesca Motta „die Paninis erobern die Backstube“ – Freitag, 3. März, 20 Uhr: Musikkabarett „Die Bauernfänger“ – Samstag, 31. März, 19 Uhr: Blue Notes und Siggs Pack, Big Band pur – Freitag, 7.April, 20 Uhr: Bernd Kohlhepp „Mit dem Faust aufs Auge“ - Samstag, 29.April, 19 Uhr: Frühjahrskonzert des Akkordeon-Orchesters Meckenbeuren – Donnerstag, 11. Mai, 20 Uhr: Wildes Holz: Astrein – Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, Sonntag, 14. Mai ab 19 Uhr: Theatergruppe Kehlen - Freitag, 19. Mai, 20 Uhr: Johannes Warth - „Die 8 Samen der Achtsamkeit“ (mir).

Drei Termine sind es noch im Kulturschuppen, ehe das auf dem Flyer zusammengefasste Programm am 22. Oktober einsetzt. Am nächsten Samstag gibt es um 14 und 17 Uhr wieder das Bandfestival, zu dem Thomas Lorenz und die Musikwerkstatt Tettnang einladen. Am Montag, 17. Oktober, darf man auf das erste Rudelsingen in Meckenbeuren gespannt sein (ausführlicher Bericht folgt), und am Freitag, 21. Oktober, ist mit „Ich erinnere mich genau“ ein Stück von Brian Lausund zum Thema Demenz zu sehen.