Gebet wandert mehr als 24 Stunden lang um den Erdball

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen am Weltgebetstag dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. In den vergangenen 130 Jahren entstand so die größte Basisbewegung christlicher Frauen.

Unter dem Motto „Steh auf und geh!“ wurde er am Freitag von 80 Frauen und Männern in Meckenbeu-ren begangen. Im Mittelpunkt der ökumenischen Aktion stand die Lebenssituation von Frauen in Simbabwe.

Die Situation des Landes und besonders die Lebenswelt von Frauen wurden thematisiert. Aufgrund der hohen Verschuldung fehlt Simbabwe der Zugang zu internationalen Krediten und zur Entwicklungszusammenarbeit.

Ebenso leidet die Qualität des Gesundheitssystems. Offiziell garantiert Simbabwes Verfassung die Gleichberechtigung von Mann und Frau, dennoch dominieren vor allem auf dem Land noch immer Polygamie, Zwangsverheiratung und vielfältige Diskriminierungen.

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen kämpfen für eine Umsetzung der Rechte der Frauen und eine Verbesserung ihrer Lebensumstände. Sie haben allerdings einen langen und steinigen Weg vor sich.

Teams der anderen drei Pfarrgemeinden aus Meckenbeuren unterstützten die hiesige Vorbereitungsgruppe. Und somit war der Gottesdienst eine bunte, begeisternde, beeindruckende Feier mit vielen Gesängen und Gebeten für mehr Frauen-Gerechtigkeit und gelebter Solidarität.

Dankbar waren die Besucher und Organisatoren dem Projektchor und den Instrumentalistinnen Annette Bucher und Traudl Gaupp, ohne deren musikalische Unterstützung und Begleitung die Lieder nur halb so schön geklungen hätten. Die großzügige Kollekte betrug 615 Euro. Der Frauenbund Meckenbeuren wird den Betrag noch auf 700 Euro aufstocken und weiterleiten.

Im katholischen Gemeindehaus fanden sich anschließend etwa 70 Frauen ein, die mit einem wunderbar bestückten Buffet verwöhnt wurden: Fleischbällchen mit Soja-Honigsoße, Salate, gebratener Reis mit Gemüse, Rindfleischeintopf mit Süßkartoffeln, Bananenkuchen und die „obligatorische“ Schwarzwäldertorte. Sie ist wohl die bevorzugte Torte in Simbabwe, ein Relikt aus der Kolonialzeit. Bei dieser reichen kulinarischen Auswahl blieben keine Wünsche mehr offen.

Dank galt anschließend allen, die zum guten Gelingen des Gottesdienstes und des Treffens beigetragen haben. Der Weltgebetstag 2021 findet in St. Jakobus Brochenzell statt – die Gottesdienstordnung kommt 2021 aus Vanuatu, einem Inselstaat im Pazifik.