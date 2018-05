Gastronomie wird dreifach ausgezeichnet

Kuriose Durchsage am Sigmaringer Bahnhof: „Wegen Personalmangels endet der Interregioexpress in Sigmaringen“, hörten die wartenden Fahrgäste am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr am Bahnhof. Der Zug sollte ursprünglich bis Aulendorf durchfahren. Eine Nachfrage bei der Pressestelle der Bahn ergab, dass eine Fehlplanung im Dienstplan den Zugausfall verursachte. Da kein Zugbegleiter vor Ort war, so die Auskunft der Bahn, musste der Interregioexpress ausfallen, so die Auskunft der Bahn.