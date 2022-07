Gartenplaudereien faszinieren Meckenbeurer Frauen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Begeistert lauschten die Frauen aus Meckenbeuren am 6. Juli den Worten von Patrick Kaiser von der Initiative Tatgut, der mit großer Leidenschaft Saatgut alter Sorten vermehrt und den Schaugarten in Laimnau betreibt. Dort konnten die Besucherinnen geschmackvolle und robuste Gartenraritäten und historische Gemüsesorten kennenlernen und viel Neues erfahren über deren Anbau und Verwendung. Fast vergessene und vom Aussterben bedrohte Gemüsearten und -sorten werden hier wiederbelebt. Die blumengesäumten Beete luden zum Verweilen ein. Dabei konnten auch manche Raritäten bis aus dem fernen Südamerika entdeckt werden. Zum Beispiel inspirierte die Zwergphysalis Erdkirsche Molly diese im eigenen Garten anzupflanzen.

Patrick Kaiser verriet den Gärtnerinnen auch einige Tipps, beispielsweise dass Überwintern von Dahlien draußen durchaus möglich ist. Er gibt diesen einen Kälteschutz indem er ein Wolldeckchen aus natürlicher Schafwolle über die Pflanzen legt. Gegen Pilzkrankheiten empfiehlt er insbesondere verdünnte Molke und für die Düngung Pflanzenjauche aus Beinwell.

Interessant war die Demonstration des selbst gebauten Windsichtgeräts, schwäbisch „Blähmühle“, zur Saatgutreinigung. Weiterhin gab Patrick wertvolle Tipps für die Saatgewinnung bei den verschiedenen Gemüsearten.

Im Anschluss an die Gartenführung überraschte Familie Kaiser die Besucherinnen mit herrlich angerichteten Köstlichkeiten, wie Gurkensuppe, gefüllte Taglilienblüten und Maulbeeren in der privaten Gartenlaube in Laimnau. Begleitet von anregenden Gesprächen waren die Frauen von der „Bohnenpower“ in Form von leckeren Aufstrichen, gerösteten Bohnen und Lupinenkernen sehr angetan. Kühle Getränke wie Rhabarber- und Zitronensirup, Minztee gaben die nötige Erfrischung an dem herrlichen Sommertag.

Es war für alle Beteiligten ein beeindruckender Nachmittag und motivierte dazu, mehr Vielfalt im Garten und auf dem Balkon zuzulassen. Der Schaugarten in Laimnau kann auch jederzeit selbst erkundet werde und das entsprechende samenfeste Saatgut kann man sich über tat-gut.de zuschicken lassen. Ein herzliches Dankeschön gilt Patrick Kaiser und seiner Familie.