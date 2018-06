„Garten und Kegeln halten unseren Vater fit“

90 Jahre jung ist Helmut Moll geblieben und freute sich am Mittwoch an seinem Ehrentag über ganz viele Besucher, die ihm alles Glück der Welt zum Geburtstag wünschten. Mit dabei Tochter Helga, die dem Vater gerne zur Seite steht.

Denn seine Hilde hatte leider einen Unfall, ist aber wieder auf dem Weg der Besserung. Darüber freute sich die ganze Familie von Tochter Helga bis zu den beiden Enkelkindern und Urenkelkind Hannah. Seine Ehefrau vermisste der Jubilar an seinem Ehrentag, die er, so freuten sich die Kinder, „allzeit extrem liebevoll umsorgt“. Beim Baden im Appenweiler Weiher hat der gelernte Elektromechaniker sie einst kennengelernt, denn „sie war ein hübsches Mädle und hat ihm gleich gefallen“.

1953 haben sie sich das Jawort gegeben und 1955 das Haus gebaut in der Neuhaldenstraße, wo auch Tochter Helga aufgewachsen ist. Haus und Garten hat Helmut Moll allzeit in Schuss gehalten, „denn er schraubt und tüftelt, bis es perfekt ist“, zeigte sich Enkelin Jasmin stolz auf ihren Opa, der immer ein Allheilmittel bereit hält. „Erst wenn alles an seinem Platz ist, dann ist er zufrieden – und das ist heute noch so.“ Daneben fand er noch Zeit zum Singen in der Harmonia, im Kirchenchor und zum Theaterspielen bei den Laienspielern. Und neben Familie, Beruf und dem Garten, da kegelt Helmut Moll von Herzen gerne, seit über 50 Jahren und alle 14 Tage: „Denn das hält fit und es gibt immer was zu lachen“.

Nicht immer war die Zeit für ihn so rosig, erinnerte er sich beim Besuch der stellvertretenden Bürgermeisterin Anette Kramer, die ihm vielfache Glückwünsche überbrachte. Als junger Mann zog er in den Krieg, befand sich in Russland im Gefecht, war später in amerikanischer Gefangenschaft und ist zum Glück, so nennt er es heute, „immer gut durchgerutscht. Ich hatte einen Schutzengel“. (wie)