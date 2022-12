Gabi Ilg leitet den Kirchenchor St. Maria Meckenbeuren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bisher leitet Gabi Ilg den Da Capo-Chor in Meckenbeuren. Mit diesem Chor gestaltete sie schon Konzerte, Gottesdienste und andere Feiern. Nachdem Susanne Brugger aus privaten Gründen den Kirchenchor St. Maria Meckenbeuren zu den Sommerferien 2022 abgeben musste, wurde die Chorleitung von der Kirchengemeinde ausgeschrieben. Gedacht war es eigentlich als Zwischenlösung: Gabi Ilg übernahm den Kirchenchor, bis eine neue Leitung gefunden wird. Nach Auflösung des Kirchenchores in Brochenzell singen in Meckenbeuren auch Sängerinnen und Sänger aus Brochenzell mit. So verwirklicht sich auch bei den Chören Seelsorgeeinheit.

Da für St. Maria keine neue Chorleitung gefunden werden konnte, wurde Gabi Ilg angefragt, ob sie den Kirchenchor nicht auf Dauer übernehmen wolle. Nach einigen Überlegungen sagte sie zu. „Die Arbeit mit dem Kirchenchor macht mir viel Freude. Die Sängerinnen und Sänger sind nach der Coronapause mit Eifer dabei. So konnten wir an Weihnachten eine Messe einstudieren. Auch die Weihnachtsmusik wurde ein schöner Erfolg“, so berichtet Gabi Ilg.