Günstigen Wohnraum schaffen, aber wie?

Fünf Anträge hat die BUS-Fraktion zum Haushalt eingereicht, die SPD einen. Alle waren jüngst Gegenstand im Gemeinderat: Über jene zur Stabsstelle für Bürgerengagement, zum Radwegekonzept und zum Konzept für nachhaltige Mobilität hat die SZ schon berichtet. Im Folgenden die Reaktion auf die BUS-Anträge zur Verwaltungsfachkraft zur Unterstützung der Kita-Leiterinnen und zum Budget für Projekte aus dem Jugendrat sowie zu jenem der SPD, der auf die Bereitstellung von 200 000 Euro für Belegungsrechte für Mietwohnungen abzielte.

a) Eine Stelle für eine Verwaltungsfachkraft zur Entlastung der Kita-Leiterinnen von Verwaltungsaufgaben zu schaffen: Das begründete die BUS damit, dass ebendiese Aufgaben stetig mehr werden. Um zu gewährleisten, dass sich die Leiterinnen ihren Kernaufgaben widmen können, schlug die BUS-Fraktion vor, eine Stelle für eine Verwaltungsfachkraft (vergleichbar einer Schulsekretärin) einzurichten. Sie sollte, je nach Anforderung, allen Kitas der Gemeinde zuarbeiten. Bei vier Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde der Antrag abgelehnt.

„Das betrifft interne Abläufe“, verwies Hauptamtsleiterin Kathrin Schütz auf die verwaltungsinterne Klärung und darauf, dass – als freiwillige Leistung der Gemeinde – für die Leiterin bereits zehn Prozent Freistellung je Gruppe eingeräumt würden. Zudem gebe es jetzt schon in der Verwaltung eine zentrale Anlaufstelle, die Unterstützung biete.

„Wir sollten nicht ohne Not in die Struktur der Kindertagesstätten eingreifen“, pflichteten Karl Gälle und Josef Sauter (beide CDU) der Verwaltungssicht bei.

b) 10 000 Euro als Budget für Projekte aus dem Jugendrat – dieser Antrag der BUS wurde in der Sitzung auf den neuesten Stand gebracht. Seien Kathrin Schütz zufolge doch bereits 10 000 Euro im Haushalt eingestellt: In Absprache mit dem Jugendrat seien sie für organisatorische Kosten vorgesehen, doch ergebe sich sicherlich aus diesem Betrag noch ein Puffer für Projekte.

Erhielt der ursprüngliche Antrag 18 Ja- und eine Neinstimme, so wurde auch die „Weiterung“ (mit zwölf positiven Voten, zwei Enthaltungen, fünfmal „Nein“) angenommen. Zu den eingestellten 10 000 Euro kommen weitere 10 000 hinzu, die rein für Projekte abrufbar sein sollen.

„Wir möchten ein Zeichen setzen“, geht es Katja Fleschhut für die Antragsteller darum, die Jugendlichen zu Projekten zu ermutigen. Ähnlich das Signal, das Sebastian Hanser (Freie Wähler) an die Jugend senden wollte: „Wir nehmen euch und eure Projekte ernst.“

Unter anderen Vorzeichen sah dies unter anderem Karl Gälle: „Welches Signal senden wir denn da?“, fragte er und nannte es ein „ganz, ganz gefährliches Pflaster“, wenn der Eindruck aufkomme ,wir müssen ja Geld haben’.

c) „Im Haushalt sollen 200 000 Euro für Belegungsrechte für Mietwohnungen eingestellt werden.“ So hatte es die SPD beantragt, mit dem Ziel, dass die Gemeinde damit einen eigenständigen Beitrag für mehr bezahlbaren Wohnraum leistet.

Ingrid Sauter wies darauf hin, dass ein ähnlich lautender Antrag der SPD auf Kreisebene abgelehnt worden sei. Der Kern dahinter: Mit den 200 000 Euro sollten Belegungsrechte von Wohnbaugesellschaften oder Investoren gekauft werden, sodass diese Wohnungen zu günstigen Mietpreisen vermietet werden können.

Gegenfinanzieren ließen sich die 200 000 Euro dadurch, dass für 2019 die Kreisumlage um 1,5 Prozent gesenkt wurde, so der Vorschlag der SPD-Fraktionschefin.

„Der Antrag ist nicht maximal konkret“, wies Kämmerer Simon Vallaster auf die eine oder andere Hürde hin, die es bei dem Ansinnen zu beachten gelte. Beispielsweise bräuchte es Richtlinien der Gemeinde, um in das Förderprogramm zu kommen.

Die Wohnraumoffensive der Caritas führte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel als Alternative an, die in der Sitzung am 27. Februar das Gremium beschäftigen werde.

Letztlich wurde dem Antrag der Verwaltung zur Geschäftsordnung mit großer Mehrheit (15 Ja-Stimmen) stattgegeben, den Punkt bis zur Sitzung am 27. Februar zu vertagen. Allerdings werde hier noch auf eine Rückmeldung der Kirchen geantwortet, ob sich das Vorhaben gemeinsam angehen lässt.

Zielrichtung scheint dabei zu sein, mit handfesten Argumenten und finanziellen Rücklagen der Skepsis von Vermietern zu begegnen, sodass sich leer stehender Wohnraum nutzen ließe.

Setzte Josef Sauter (CDU) auf neu zu erstellenden Wohnraum, so bekundete Gunter Burger (Freie Wähler) Probleme „mit der Wachstumsidee“, immer mehr zu bauen.

Vehement sprach sich Jonathan Wolf (SPD) dafür aus, kurzfristig Wohnraum zu schaffen und daher dem SPD-Antrag zuzustimmen, denn: „Irgendwo muss man anfangen.“