Viele neue Hundebesitzer: Fußgänger ärgern sich über Haufen auf dem Gehweg

Die Hundesteuer ist eine kommunale Steuer. Sie wird durch Satzungen in den einzelnen Gemeinden geregelt. In Meckenbeuren muss jeder Hund, der länger als einen Monat betreut wird, angemeldet werden. Welpen werden nach 3 Monaten hundesteuerpflichtig. Zahlen muss der Halter. Ein Hund kostet in Meckenbeuren 96 Euro pro Jahr. Für Rassen, die laut Satzung zu den Kampfhunden gezählt werden muss das 10fache (960 Euro pro Jahr) bezahlt werden. Steuerermäßigungen gibt es für die Halter mehrerer Hunde. Von der Steuer befreit sind in Meckenbeuren medizinisch notwendige Assistenzhunde wie zum Beispiel Blindenhunde, geprüfte Rettungshunde, einige Wachhunde und die Jagdhunde der Jäger mit Revier. Falls der Hund einen Schaden anrichtet, sollte der Besitzer unbedingt eine Tierhalterhaftpflichtversicherung abgeschlossen haben.