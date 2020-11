Fußballer des SV Kehlen laufen bis zum Nordkap

Während der erneuten Zwangspause haben sich die aktiven Fußballer des SV Kehlen etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um fit zu bleiben und gleichzeitig Gutes zu tun. Die Sportler versuchen als „Staffel“ von Kehlen bis zum Nordkap zu laufen. Hierbei müssen die fünf Länder Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen durchquert werden. Die Strecke beläuft sich in Summe auf fast 3700 km. Der Verein hat Sponsoren gefunden, die für jedes durchlaufene Land einen selbst gewählten Betrag spenden. Die erlaufenen Spenden werden die Fußballer jedoch nicht für sich selbst behalten, sondern an die Kehlener Bildungseinrichtungen weiterreichen. Start der Staffel war am Montag, 16. November. Seither geben sich die Fußballer vier Wochen Zeit, das Nordkap zu erreichen. In dieser Zeit laufen die Spieler selbständig und melden ihre gelaufenen Kilometer an ihre Trainer. Auf einer Landkarte ist jederzeit der Stand ablesbar, wie weit Kehlens Fußballer bereits gekommen sind.

