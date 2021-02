Funkgengemeinschaft feiert 30-jähriges Bestehen

Die Funkengemeinschaft Liebenau wird in diesem Jahr 30 jahre alt. Das Geburtstagsfunkenfeuer muss allerdings coronabedingt ausfallen. In Zeiten von Pandemie, Lockdown, Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht ist auch eine Feier keine einfache Sache, wie der Verein schreibt. Daher gibt es 2021 für alle im Oberen Bezirk einen Funken für zuhause.

Mit Brandzeichen des Vereins verzierte Funkenfeuer sowie Funkenringe konnten in den vergangenen Wochen beim Verein bestellt werden. Die kleinen Funkenfeuer samt Anleitung und Funkenringe werden im Oberen Bezirk von Vorstandschaft und Helfern nun am Samstag, 20. Februar, zwischen 13 und 17 Uhr verteilt. Der Verein bittet alle Käufer, das Geld passend bereitzuhalten.

Mehr als 200 Funken-to-go-Feuer werden dann, traditionell am Funkensamstag um 18.30 Uhr gemeinsam entzündet. Natürlich mit einem dreifachen „Funken brenn lichterloh – feurio, feurio“!

Mit einem warmen Getränk in der einen Hand, einem Stück Funkenring in der anderen und dazu einem Funkenfeuer im Garten feiern alle Freunde des Liebenauer Funkens das Vereinsjubiläum im kleinen Familienkreise zuhause und doch irgendwie zusammen“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung und dankt allen Helfern, die am Gelingen der Funken-to-go-Aktion beteiligt waren. Man hoffe 2022 wieder auf eine gemeinsame Funkenpyramide für alle in gewohnter Weise mitten im Oberen Bezirk.