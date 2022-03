Funkensamstag im Oberen Bezirk

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch 2022 konnte es keine große Funkenpyramide in Liebenau geben. Jedoch wurden 230 Funken-2-go in Handarbeit hergestellt und am Funkensamstag an 165 Empfänger zusammen mit über 600 Funkenringen verteilt. So konnten viele Familien traditionsgemäß den Funkensamstagabend im Freien verbringen und mit kleinen Funken-2-go in heimischen Gärten den Winter vertreiben. Unsere Funken-2-go wurden, den Fotos nach zu urteilen, wieder grandios auf unterschiedlichste Weise in Szene gesetzt. Wir bedanken uns nochmals bei allen Helfern, die zum Erfolg unserer Funken-2-go-Aktion 2022 beigetragen haben. Foto: Funkengemeinschaft Liebenau