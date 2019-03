Funken – zwischen Tradition, Pause und Neuanfang

Fünf Funken sind es zu Hochzeiten auf Meckenbeurer Gemarkung gewesen. Vier waren es seit 2015, vier werden es auch 2019 wieder sein – freilich mit einem Wechsel. Jener in Gerbertshaus macht aufgrund der Bauarbeiten an der Südumfahrung Kehlen eine Pause. Dafür wird wieder nach Reute eingeladen – hin zur der großen Wiese in der Sonnenstraße.

Gewohntermaßen kommen deren zwei in Tettnang hinzu. Im Einzelnen und mit der Zusicherung: Allerorten ist für Essen und Trinken gesorgt:

Brochenzell: Wohl um die 60 Auflagen dürfte der Funken in Brochenzell schon erlebt haben – seit 1970 durch die Funkenbauer, davor durch die Musikkapelle Brochenzell. So teilt es Elmar Brielmayer als Vorsitzender der Funkengemeinschaft auf SZ-Anfrage mit.

Dafür sammeln Brochenzells Funkengesellen am Samstag Christbäume im Ort ein. „Bitte legen Sie Ihren abgeschmückten Baum ab 8 Uhr zur Abholung bereit“, heißt es dazu.

Am Sonntag wird um 19 Uhr der Funken beim Funkenplatz hinter den Anlagen des VfL Brochenzell zum Brennen gebracht. Federführend ist ein rund 25-köpfiges Funkengesellenteam um Funkenbaumeister Max Traub.

Liebenau: Eine Sonderstellung hat das Liebenauer Funkenfeuer – sind Jung und Alt doch bereits auf Samstag ab 19 Uhr hin zum Funkenplatz (Stiftung Liebenau, unterhalb vom Friedhof) eingeladen. Dann brennt – dieses Jahr zum 28. Mal – der Funken im „Oberen Bezirk“. „Somit haben Familien mit Kindern die Möglichkeit, länger das Flammenschauspiel zu genießen, ohne an den nächsten Schultag denken zu müssen“, teilt die Funkengemeinschaft Liebenau mit.

Ein Lampionumzug für und mit den anwesenden Kindern geht voraus, Treffpunkt dafür ist 18.45 Uhr am Feuerwehrhaus. Zur Unterhaltung spielen in gewohnter Weise Musiker aus Liebenau und Umgebung.

Meckenbeuren: Zum 47. Male schichten die Funkengesellen um Vorstand Hansjörg Rixner den Meckenbeurer Ortsfunken auf. Am Funkenplatz auf dem erhöhten Staudamm in der Ziegelei (am Floriansweiher) ist am Sonntag ab 14 Uhr die Funkenschänke geöffnet.

Das Funkenabbrennen beginnt um 19 Uhr unter Mitwirkung einheimischer Musikanten.

Reute: Erstmals seit 2015 (damals noch von der Narrenzunft Schussenbole organisiert) brennt wieder ein Funkenfeuer in Reute. Neu ist der Standort: Der Funkenstadel steht in der Sonnenstraße bei Funkenmeister Hans-Dieter Buchmüller. Hier wird am Funkensonntag ab 17 Uhr groß gefeiert. Um die Funkenbauer finanziell zu unterstützen, gibt es ein Funkenabzeichen. Zum Preis von 1,50 Euro kann es freiwillig am Sonntag oder vorab bei Familie Buchmüller erworben werden. Die Nummer auf der Abzeichen-Rückseite nimmt automatisch an einer Verlosung teil. Das Funkenabbrennen beginnt um 19 Uhr durch die Funkenbuaben unter Leitung von Daniel Messmer. Musikalisch begleitet wird dies vom Spielmannszug der Feuerwehr Kehlen und der Funkenkapelle Reute.

Gerbertshaus: Im kommenden Jahr wird es wieder einen Funken am alten Standort (nahe dem Degelbach-Spielplatz) geben, teilt Reinhold Ruf als Vorsitzender der Funkengemeinschaft Gerbertshaus-Lochbrücke mit. Allerdings dürfte es dann, der Südumfahrung Kehlen wegen, nicht mehr in die gewohnte Höhe gehen. Anno 2019 verbrennen die Funkengesellen am Samstag intern die eingesammelten Christbäume – und bleiben so in der Übung.

Bürgermoos: Nach ihrer Jubiläums-Fasnet ist die Narrenzunft Bürgermoos auch am Funkensonntag aktiv – lädt sie doch ein zum Funkenplatz am SCB-Sportgelände. Ein Fackelumzug geht dabei ab 19 Uhr dem Funkenabbrennen voraus, das die Stadtkapelle Tettnang musikalisch begleitet.

Krumbach-Obereisenbach: Das traditionelle Funkenfeuer errichtet die Landjugend Krumbach-Obereisenbach am Sonntag, 10. März, aus. Der Funken wird um 18.30 Uhr am Sportplatz des SV Tannau in Krumbach entzündet. Der Musikverein Krumbach begleitet den Abend.