Fundsachenversteigerung: Eins-zwei-drei – gekauft

Fahrradhelme, Spiele, Drohnen, Schmuck, Brillen, Kleidungsstücke und Fahrräder – alles das hat es gegeben am Samstagmorgen in der Tiefgarage vom Rathaus in Meckenbeuren. Dort haben die Damen vom Bürgeramt wieder einmal den Keller im Rathaus geleert, in dem die Fundsachen lagern, die nun versteigert wurden.

Natürlich nur jene, die schon länger als ein halbes Jahr den Besitzer nicht mehr gefunden haben, denn so lange muss das Amt die Fundsachen aufbewahren. Dann kommen sie wie am Samstagvormittag zur Versteigerung. „Den Zuschlag erhält, wer dreimal nicht überboten wurde“, erklärte da Karin Lerner, die mit Susanne Barthel die Fahrräder versteigerte. Ab fünf Euro gab es die Objekte. „Das ist schon das Zweite“, freute sich da ein junger Mann, „fürs letzte habe ich 18 Euro bezahlt und bin drei Jahre damit gefahren“. Ein Schnäppchen also, das den Geldbeutel schont.