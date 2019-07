Das Bürgeramt versteigert am Samstag, 20. Juli, in der Tiefgarage des Rathauses Meckenbeuren, Theodor-Heuss-Platz 1, Fundgegenstände. Beginn ist um 10 Uhr. Da die vorgeschriebene Wartezeit für die Fundgegenstände abgelaufen ist, werden sie versteigert, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

Trotz Fahndungsmeldungen der Polizei konnten die Eigentümer von zahlreichen Fahrrädern nicht festgestellt werden. Zur Versteigerung kommen somit hauptsächlich Fahrräder, aber auch viele andere Gegenstände.