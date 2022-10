Fulminantes Jahreskonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 15. Oktober wurde in der Humpishalle in Brochenzell wieder Akkordeonmusik der Extraklasse geboten. Verschiedene Klangkörper des Akkordeon-Club aus Meckenbeuren boten dem zahlreichen Publikum – darunter auch Bürgermeister Georg Schellinger – ein wirklich abwechslungsreiches und hochwertiges Akkordeonprogramm.

Dass der Abend kurzweilig werden wird, bewiesen schon die jüngsten Akkordeonisten unter Leitung der Dirigentin. Das Kiddy-Orchester eröffnete zusammen mit dem Jugend-Orchester das Konzert mit dem „Quetsch´n Rock“ und „Let´s twist again“ , mit einer pfiffigen Walking-Bass Begleitung.

Das Jugend-Orchester präsentierte sich mit der Märchen Sinfonietta von Rudolf Würthner zuerst klassisch konzertant, zeigte dann mit Hits der englischen Pop-Gruppe „Supertramp“ und „ YMCA“ von den Village People Popmusik aus den Siebzigern. Ergänzt durch Klavier, E-Gitarre, Schlagzeug und Keyboard-Sounds versprühten sie eine besondere Spielfreude, die sich auf das Publikum übertrug. Mit der Zugabe „Narcotic“ ernteten sie dann besonders viel Applaus.

Das Haupt-Orchester, ebenfalls unter Leitung von Dagmar Mirl, zeigte sich zuerst künstlerisch anspruchsvoll. Mit der Ouvertüre über zwei finnische Themen von Georg de Godzinsky wurde finnisches Liedgut konzertant, virtuos mit teilweise komplexen Harmonien umspielt.

Ganz anders dann die „Impressions“ von Jazz-Experte Hans-Günther Kölz: Wechselspiel zwischen dissonanten Klanglinien und straffer Rhythmik vermischt mit Klavierklängen. Bei „Gabriel´s Oboe“ von Ennio Morricone wurde die Oboe von einem elektronischen Akkordeon ersetzt – gespielt von Lydia Bulling – das die Zuhörer regelrecht verzauberte.

In „Years of Solitude“ von Astor Piazzolla wurde die Musik des argentinischen Tangos und des Bandoneons zelebriert. Bei „Pulce d´Aqua“ von Angelo Branduardi ,einem Gesangsstück aus den Neunzigern, bewies das Orchester seine Vielseitigkeit und verabschiedete sich mit viel Beifall.

Zum großen Finale waren das Jugend-Orchester und das Haupt-Orchester gemeinsam auf der Bühne. Sie wurden von der Ansagerin Bettina Kirchner mit den letzten zwei Stücken „The very best of Les Humphries“ und „Eloise“ als „Doppel Wumms“ bezeichnet.