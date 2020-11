Für die Stiftung öffnen sich vier Baufenster

Ein schlankeres Instrument

Mit der Satzung wurde – im Gegensatz zum Bebauungsplan – ein schlankeres Instrument der Bauleitplanung gewählt, wie Planer Helmut Hornstein erklärte. Sie ist dann geeignet, wenn ein schnelles Vorgehen gefragt ist und es nicht in die Tiefe eines Bebauungsplans gehen muss. Denn: In der Satzung sind nur einzelne Festsetzungen enthalten, so zu den Baugrenzen, zur Zahl der Vollgeschosse und mit Angaben zur Dachform.

In dem einstufigen Verfahren ist keine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen, sondern jene, die nun durchgeführt wurde – hatte die aus dem Rahmenplan entwickelte Satzung doch vom 24. August bis 24. September öffentlich ausgelegen. (rwe)