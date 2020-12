Für den Förderverein Humpisschloss war 2020 coronabedingt kein gutes Jahr

Der Förderverein Humpisschloss Brochenzell blickt auf ein Jahr 2020 zurück, in dem das Vereinsleben komplett zum Erliegen kam – machte doch die Pandemie alle Vorhaben zunichte. In einer Pressemitteilung schreibt der Verein: „Am meisten schmerzte der Ausfall des weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten mittelalterlichen Weihnachtsmarktes. Alle geplanten Veranstaltungen, wie zum Beispiel die ordentliche Jahreshauptversammlung, konnten aus bekannten Gründen nicht stattfinden.“ Auch was das Museum betrifft, gibt es keine guten Nachrichten. Zunächst war durch den Umbau (Brandschutzmaßnahmen) kein Besuch möglich. Nun müssen zunächst die Gegebenheiten geprüft und ein Hygienekonzept erarbeitet werden. „Wir sind deshalb froh und dankbar, dass uns die Mitglieder trotzdem alle die Treue halten“, teilen die Vorsitzenden Michael Masuch für den Förderverein Humpisschloss und Rudi Gebhard für den Schlossverein Brochenzell mit. Fotos: arc