Für 38 BZM-Schüler ist Mitmachen eine Ehrensache

„Mitmachen Ehrensache“: Der Name war wieder Programm bei der diesjährigen überregionalen Aktion, an der auch die Klassen 7a und 7b des Bildungszentrums Meckenbeuren teilgenommen haben. 38 Schülerinnen und Schüler jobbten einen Tag lang in einem Betrieb in Meckenbeuren und Umgebung – auch die Gemeinde war als Arbeitgeber vertreten. Indem die Arbeitgeber einen kleinen Lohn zahlen, unterstützen sie die Idee und können sich gleichzeitig als attraktiven Betrieb vorstellen. Bürgermeister Georg Schellinger bedankte sich bei den Schülerinnen und Schülern im BZM: „Ihr könnt stolz sein, dass Ihr euch getraut habt“, lobte er deren Einsatz (Foto: BZM). Wohin das erwirtschaftete Geld gehen soll? Darüber wollen sich die Schülerinnen und Schüler noch Gedanken machen.