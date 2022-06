Der Frauenbund Meckenbeuren veranstaltet eine Führung im Schaugarten Laimnau am Mittwoch, 6. Juli, um 14 Uhr in Laimnau im Fischerweg 9. Bei der Gartenführung im Tatgut Schaugarten in Laimnau lernen die Teilnehmer geschmackvolle und robuste Gartenraritäten und historische Gemüsesorten kennen und erfahren Neues über deren Anbau und Verwendung. Von vergessenen Kulturgemüsen wie dem Palmkohl über Raritäten aus der ganzen Welt, wie der Tamarillo, spannt sich der Bogen bis hin zur großen Vielfalt der Lokalsorten wie dem „Schäfermädle“. Biologisches Gärtnern und Saatgutgewinnung für den Erhalt der Kulturpflanzenvielfalt sind präsente Themen des Gartens. Die Führung dauert rund 1,5 Stunden, anschließend besteht die Möglichkeit zur Einkehr im Gasthaus zum Landwirt in Laimnau. Anmeldungen bis spätestens 2. Juli bei Isolde Trüller 07542 / 18 40.