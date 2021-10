Früher Start in die Frederick-Wochen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen ganz besonderen Auftakt zu den Frederick-Tagen, dem landesweiten Lesefest, gab es am Freitag, 8. Oktober 2021 in der Gemeindebücherei Meckenbeuren. Die Münchner Autorin Silke Schlichtmann kam mit ihrer Mattis-Reihe und ihrer Gitarre im Gepäck gleich zu zwei Lesungen in die Kinderabteilung der Bücherei.

Der aufgeweckte achtjährige Junge Mattis macht es seinen Eltern nicht leicht. Immer wieder treffen Briefe aus der Schule ein … und schon sind die kleinen Besucher*innen der Lesung mittendrin im Geschehen. „Was könnte denn in den Briefen aus der Schule stehen?“, fragt die Autorin die Schüler*innen der 1. Klasse aus Brochenzell und der 2. Klasse aus der Albrecht-Dürer-Grundschule. Mattis will seinen Freunden helfen und doch gerät er immer wieder in Schwierigkeiten. Zwischen dem Vorlesen von Textpassagen zeigt Silke Schlichtmann die wunderbaren Bilder aus dem Buch, die von Maja Bohl gezeichnet wurden. Die bekannte Illustratorin hat auch das diesjährige Frederick-Plakat gestaltet.

Den Schlusspunkt der Lesung setzt Silke Schlichtmann mit dem „Mattis-Lied“ und begleitet es mit ihrer Gitarre. Auch wenn alle Anwesenden, den Pandemie-Vorschriften entsprechend, mit Maske im Raum sind, so singen sie doch fröhlich mit. Eine Lehrerin nimmt das Mattis-Buch mit in die Schule, um den Kindern das Ende der Geschichte vorzulesen, auf das alle sehr gespannt sind, denn das hat die Autorin natürlich offengelassen.

Gleich im Anschluss kommen auch die Schüler*innen der 3. Klassen aus Brochenzell und Kehlen in den Genuss einer Lesung. Da auch Mattis in die 3. Klasse geht, können sich die jungen Zuhörer*innen besonders gut mit dem Protagonisten identifizieren.

Die beiden Lesungen mit Silke Schlichtmann waren ein großer Spaß und für die Mitarbeiterinnen der Bücherei ein wunderbarer Auftakt für die Frederick-Tage in Meckenbeuren. Das ganze Programm zu den Frederick-Tagen finden Sie auf der Homepage www.meckenbeuren.de/de/wohnen-soziales/buecherei.