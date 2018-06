Frohe Botschaft verpackt in groovige Musik

Der Gottesdienst in der evangelischen Pauluskirche ist am vergangenen Sonntag mit Musik des Gospelprojektchores unter Leitung von Christine Erstling bereichert worden. Nach zehnwöchigem Proben sang der Chor einige Stücke aus der Gospelmesse „Enter into his gates“ von Helmut Jost, einem bedeutenden Komponisten in der deutschen Gospelszene. Die Chorstücke wurden in die normale Gottesdienstliturgie eingebunden.

Singend ziehen die Sänger im Takt der Musik in die Kirche ein und begeistern die Gottesdienstbesucher mit dem ersten Gospel „Enter into his gates“. Zahlreich waren die Menschen zu diesem Gospelgottesdienst gekommen – nicht einmal die Sitzplätze haben ausgereicht. „For the lord is good and his mercy is everlasting“ singt der Chor, zu Deutsch „Weil der Herr gut ist und seine Güte ewiglich“. Mit Begeisterung transportieren die rund 60 Sänger diese Botschaft. Im Anschluss an das Lied ergreift Pfarrer Peter Steinle das Wort. Er hatte den Gedanken an einen Gospelchor in der evangelischen Kirchengemeinde Meckenbeuren schon lange im Hinterkopf.

Als Ergänzung zum Kirchenchor könne hiermit ein weiteres Angebot geschaffen werden, mit dem man Menschen gewinnen kann, die ebendiesen Musikgeschmack teilen. Als Christine Erstling, die sich derzeit zur C-Pop-Chorleiterin ausbilden lässt, eine Gemeinde gesucht hatte, um einen Gospelprojektchor zu starten, war Steinle froh um die Unterstützung des Projekts seitens des Kirchengemeinderates. Er war überzeugt, dass diese Form der Musik dem Gemeinde- und Gottesdienstleben guttun würde.

„Ich freue mich, dass wir diese Gospelmesse zusammen erleben dürfen. Als wir vor einem Vierteljahr den Beschluss für das Gospelprojekt gefasst haben, waren wir uns nicht sicher, ob sich genügend interessierte Sänger finden. Das Ergebnis sehen und hören Sie heute“, gibt Steinle kund und verweist auf die vielen Frauen und Männer, die mit dem ersten Stück bereits fasziniert und eingestimmt hatten. Zusammen mit der Gemeinde sang der Chor „Morgenlicht leuchtet“. Der berührende Gospel „Come into this house“, zu Deutsch „Komm in dieses Haus“, kann als Bitte um die Gegenwart des Heiligen Geistes verstanden werden. Da nicht alle Menschen die Stücke in englischer Sprache verstehen, war es Chorleiterin Erstling besonders wichtig auch deutsche Gospels zu singen: „Herr, ich komm vor deinen Thron, lege alle Sorgen ab, sage dir, was mich bewegt.“

„Es gibt viele Gründe, warum es mir Spaß gemacht hat, im Gospelprojektchor mitzusingen“, berichtet Steinle. „Einer davon war, dass ich jeden Montagabend eine Melodie ins Ohr bekommen habe, die mich durch die Woche begleitet hat. Das sind richtige Ohrwürmer geworden“, so der Gemeindepfarrer. Die zu den Botschaften der Gospels gehörigen Bibelstellen dienten an diesem Sonntag auch als Grundlage seiner Predigt: Er zeigte anhand der beiden Lieder „Enter into his gates“ und „Come into this house“ auf, dass Gospel von der Gegenwart Gottes erzählt, von einem Gott der „sichtbar, hörbar und begreifbar“ ist. Steinle verweist auf den letzten Gospel, der ebendiese Freude über die Gegenwart Gottes zum Ausdruck bringen soll. „Und zu dieser Freude haben wir allen Grund“, meint Steinle und verspricht ein Stück, bei dem noch „richtig die Post abgeht“. Er hatte nicht zu viel versprochen: mit Rhythmus, Klang und Bewegung hat der Chor die Gottesdienstbesucher mitgerissen.