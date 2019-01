Frischlinge legen Masken-Eid ab

Traditionell startet die Brochenzeller Fasnet auch in diesem Jahr mit der Narrentaufe am Dreikönigstag um 18.30 Uhr vor dem Schloss in Brochenzell. Die „Frischlinge“ kommen mit Fackeln, begleitet vom Fanfarenzug Brochenzell, auf den Platz vor dem Schloss und werden dort in schaurig-schöner Show das Aufnahmeritual in die Zunft durchlaufen und dann vor großer Zuschauerkulisse abschließend den „Masken-Eid“ ablegen. Danach gibt es den „Frischlings-Button“, der über die gesamte Kampagne sichtbar getragen werden muss.

Am 18. Januar steigt der „Eröffnungsball“ mit den „Night Chiefs“ und Party pur mit dem Fanfarenzug Brochenzell, den Lumpenkapellen aus Taldorf, Eriskirch, Meckenbeuren und den Froschties, der Garde, dem Zunftballett und dem Männerballett aus Brochenzell und vielen befreundeten Zünften.