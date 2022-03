Friedenslicht von Bethlehem als Zeichen der Hoffnung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit über 40 Jahren treffen sich jeden Mittwoch Menschen in der Kirche St. Maria zum Friedensgebet. Oft gibt es einen konkreten Anlass und den Bezug zu einem Krisengebiet. Dabei brennt die eigens von Schwester Angela Morgenstern gestaltete Friedenskerze. Die Friedenskerze stand am vergangenen Sonntag vor dem Altar in der Kirche St. Maria. In Sorge um den Krieg in der Ukraine war spontan von der Seelsorgeeinheit zu einem Friedensgebet eingeladen worden. Bis zum letzten unter Coronabedingungen möglichen Platz war die Kirche St. Maria gefüllt.

Der gewählte Vorsitzende der Kirchengemeinde Dr. Markus Hoffmann begrüßte die Menschen „Der Friede des Herrn sei mit Euch. So hören wir es in aller Regel zu Beginn eines Gottesdienstes. Plötzlich gewinnt die Formel an Aktualität und Bedeutung. Der Friede sei mit Euch. Bis vor kurzem war das für mich nur ein schöner Spruch. Bis vor wenigen Wochen war ich auch davon überzeugt, dass wir in unserem Europa trotz aller Krisen und Unwägbarkeiten vom Krieg verschont bleiben“. In Gebeten und Liedern wurde dann beim Gottesdienst die Solidarität mit den Menschen der Ukraine ausgedrückt.