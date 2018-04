Freundeskreis Asyl stellt sich neu auf

Mit dem Freundeskreis Asyl soll es weitergehen. Dafür haben sich zwölf Ehrenamtliche am Dienstagabend bei einer Sitzung im Rathaus ausgesprochen. Moderiert wurde diese von Julia Frey, der Integrationsbeauftragten der Gemeinde.

Die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen stellte dabei einen Punkt dar. Noch wichtiger aber: Welche Struktur will sich der Helferkreis künftig geben? Notwendig geworden sind die Überlegungen, nachdem sich das bisherige Lenkungsteam gegen Ende des Vorjahres aufgelöst hat. Der Grund dafür: Mehrere Personen aus dem Team seien wegen „Rentengängen“ nicht mehr mit an Bord, erläuterte Julia Frey.

So hatten denn auch Angelika Prospero und Sieglinde Bernhard für die Ehrenamtlichen zusammen mit Frey zu der Sitzung eingeladen, in der die künftige Struktur des Helferkreises im Mittelpunkt stand. Bislang hatten Zuständige aus dem Lenkungsteam in sechs Bereichen als Ansprechpartner gedient. Das soll sich nun ändern – wird es in Sieglinde Bernhard doch eine zentrale Ansprechpartnerin für Fragen von außen rund um das ehrenamtliche Engagement in puncto Asyl geben.

Für alle „Fragen von innen“ (also Anliegen von ehrenamtlichen Kräften) steht Julia Frey zur Verfügung. Sie wird zudem die Einladungen schreiben und den Interessierten zukommenlassen sowie auf der Gemeinde-Homepage einstellen und den Printmedien zukommen lassen. Nachberichte von den Treffen zu verfassen, dazu hat sich Willi Bernhard bereiterklärt.

Die Treffen selbst sollen stets am ersten Montag ab 19 Uhr im Rathaus stattfinden – und zwar in den „geraden Monaten“, demzufolge zweimonatlich. Das erste Treffen ist angesetzt auf Montag, 4. Juni.

Ein klares Bekenntnis gab es dazu, den Namen „Freundeskreis Asyl“ weiter zu nutzen. Und auch was die finanziellen Fragen angeht, herrscht Klarheit: Monika Striedacher führt weiterhin die Kasse, unterstützt wird sie von Angelika Prospero und Sieg-linde Bernhard, die zugleich Kassenprüferinnen sind. Da der Freundeskreis Asyl kein Verein ist, soll das Konstrukt beinehalten werden, dass Spendengelder über den ökumenischen Förderverein angenommen und abgerechnet werden.

„Das Ehrenamt ist ein ganz wichtiger Partner in der Integrationsarbeit“, hob Julia Frey hervor. Als Integrationsbeauftragte der Gemeinde ist sie seit Mai 2016 mit einer 50-Prozent-Stelle ausgestattet. Seit 2018 gibt’s mit Michael Endler einen zweiten Hauptamtlichen. Der Integrationsmanager wird bezahlt aus Landesfördermitteln. In Meckenbeuren hat Endler eine 90-Prozent-Stelle.

Im Rückblick schien mehrfach auf, dass sich die Asylarbeit verändert hat – weil sich die Situation der Flüchtlinge verändert hat, die nun doch schon länger in Deutschland sind. Mit neuen Anforderungen geht eine neue Struktur der Hilfen einher, bei denen es gilt, sich auf einige wenige Punkte zu konzentrieren – wie die Arbeits- oder Wohnungssuche – letztere von Willi Bernhard als „heißes Eisen“ empfunden.

Im Ausblick richtete sich der Blick auf die wohl nach den Pfingstferien anstehende Belegung der Unterkunft in Brochenzell und aufs nächste Begegnungscafé. Zusammen mit der Kirchengemeinde Kehlen lädt der Freundeskreis dazu auf Dienstag, 15. Mai, ab 18 Uhr ins Gemeindehaus St. Verena ein.

BLICK:

Integrationsmanager sollen die Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung unterstützen, sie auf Angebote für Spracherwerb und Berufsqualifizierung hinweisen, aber auch an Vereine und „zivilgesellschaftliche Strukturen“ heranführen. Neu ist die Erstellung von individuellen Integrationsplänen.

Möglich war es, diese Aufgabe ans Landratsamt zu delegieren – wofür sich Meckenbeuren als eine von 14 Kreisgemeinden (insgesamt 23) entschied. Dabei wird das Potenzial plus Fördermittel (ausgelegt auf zwei Jahre fließen sie vom Land) dem Kreis für eine gebündelte Maßnahme anvertraut. Meckenbeuren erhielt über den Kreis und die Johanniter Personal für die Maßnahme zugeteilt – in Person von Michael Endler.

Offizieller Starttermin war am 1. Januar 2018.

Sowohl die Abstimmung zwischen den Hauptamtlichen gehörte zur Startphase als auch das Wirken aller Integrationsmanager im Landkreis zu koordinieren und abzustimmen.