Freude bei der DLRG Ortsgruppe Meckenbeuren

Nun schon zum vierten Mal vergibt der Rotary Club Friedrichshafen-Tettnang einen Förderpreis zur Unterstützung von sozialem und ehrenamtlichem Engagement. Dieses Jahr im Bereich „Sport und Bewegung“. Im Besonderen setzt sich der Rotary Club für humanitäre Dienste, Frieden sowie die Dienstbereitschaft im täglichen Leben ein.

Der Grundsatz der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) lautet: „Jeden Nichtschwimmer zum Schwimmer und jeden Schwimmer zum Rettungsschwimmer auszubilden.“ Um besonders die Jugendlichen fördern zu können, führte die DLRG Ortsgruppe Meckenbeuren 2012 das Jugend-Einsatz-Team (kurz JET) ein. Die Jugendlichen erhalten hier eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer mit Sanitätsausbildung, lernen verschiedene Rettungstechniken und Rettungsgeräte, Grundlagen in den Bereichen Funk und Knotenkunde sowie unsere Einsatzfachbereiche Strömungsrettung, Einsatztauchen und Bootswesen kennen. Dabei nehmen die Jugendlichen auch an Wettkämpfen im gesamten Bodenseekreis teil. Dies alles dient der Vorbereitung auf den Wasser-Rettungsdienst, an welchem die JET‘ies im Alter von 18 Jahren teilnehmen können. Das Jugend-Einsatz-Team konnte die Jury des Rotary Förderpreises überzeugen und im Rahmen einer Preisverleihung den zweiten Platz belegen. Insgesamt vergab der Rotary Club einen Betrag von 7500 Euro an unterschiedliche Projekte. Das Jugend-Einsatz-Team kann sich über 1500 Euro freuen. Ein besonders wichtiger Satz viel von der Juryleiterin Uschi Kunz auf der Preisverleihung im Hopfengut Tettnang. Sie regte die Gäste an, gerade „nach“ der Covid-19 Pandemie weiterhin zum aktiven Miteinander zu motivieren, dies gelinge im Besonderen auf der Basis von Sport und Bewegung.