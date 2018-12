Freude über Spende und Besucherzahl in Obermeckenbeuren

Große Freude hat am 4. Adventssonntag bei der Dorfgemeinschaft in Obermeckenbeuren darüber geherrscht, dass trotz nasskalten Wetters und Dauerregen über 70 Besucher zum Weihnachtsspiel der Meckenbeurer Musiker an die Kapelle „Maria - Königin des Friedens“ gekommen waren.

Es sei eine jahrzehntelange wie schöne Tradition, sich am Tag vor Heiligabend hier zu treffen und sich gemeinsam auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen, begrüßte Iris Baumann vom Kapellenförderverein die Gäste, unter ihnen Pfarrer Josef Scherer sowie der 2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Wolfgang Ilg. Mit einem Spendenscheck über 632,45 Euro hatte dieser denn auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Obermeckenbeurer mit dabei.

Der Spendenbetrag ist der Erlös aus dem Gemeindefest St. Maria, bei dem die Obermeckenbeurer sich seit Jahren als „Gastwirte“ engagieren. Die Fördervereinsvorsitzende Iris Baumann dankte nicht nur für die willkommene Spende zur baulichen Instandhaltung der Kapelle, sondern auch für den großen Rückhalt, den man in Obermeckenbeuren seitens des Kirchengemeinderates und der ganzen Gemeinde erfahren dürfe. „Unsere Marienkapelle ist für viele Menschen ein wichtiger Ort zum Gebet und für die Dorfgemeinschaft ein Platz für viele nette Begegnungen“, so Iris Baumann. Wolfgang Ilg gab den Dank an die Obermeckenbeurer zurück, betreuten sie doch mit viel Liebe und großem Engagement dieses schmucke Kleinod am Dorfrand.

„Es macht uns jedes Jahr viel Freude, für euch zur Weihnacht spielen zu dürfen“, sagte Rainer Schmidt und wünschte namens des Musikvereins Meckenbeuren friedliche und besinnliche Feiertage sowie ein gutes 2019. Mit Glühwein und Weihnachtsgebäck verwöhnten die Obermeckenbeurer danach ihre Gäste – des schlechten Wetters wegen in diesem Jahr in der Kapelle.