Freigabe der Schussenbrücke vor Weihnachten? - Aufs Wetter kommt es an

Fragen zur Baumaßnahme sind an Ursula Braunger-Martin zu richten, Telefon 07542 / 40 31 10, u.braunger-martin@meckenbeuren.de

Der letzte große Schritt vor der Fertigstellung der neuen Schussenbrücke geht in Kehlen mit der bislang größten Einschränkung einher, die nun alle Verkehrsteilnehmer trifft. Gab es für den motorisierten Verkehr seit April kein Durchkommen mehr auf der Ortsdurchfahrt und war für ihn der Weg über die Südumfahrung vorgezeichnet, so ist seit Mittwoch zudem der Steg daneben gesperrt.

Er hatte als Geh- und Radweg wertvolle Dienste geleistet. Als näheste Umleitung steht für Spaziergänger, Schüler und Radfahrer die schmale Brücke bei Eichelen zur Verfügung – ob sich diese Situation vor Weihnachten noch ändert, ist fraglich.

Angleichungsmaßnahmen sind der Grund für die Vollsperrung. Denn: Die neue Brücke hat ein etwa 1,3 Meter höheres Niveaus als die alte aus dem Jahr 1952. Verhindert werden soll damit, dass sich Material bei Hochwasser unter dem Bauwerk verheddert oder gar zu einem Rückstau führt.

Empfohlen: Spaziergang vom DGH aus

Daher sind die Zufahrten auf der Westseite (Friedhof) wie Ostseite (Sportplatz/Halle) auf das neue Niveau anzuheben (und damit die Pestalozzistraße). Das beinhaltet natürlich auch die Geh- und Radwegbrücke. Von einer Sperrung „mindestens bis Weihnachten“ ist in der Pressemitteilung der Gemeinde die Rede.

Die schmale Brücke bei Eichelen bietet die näheste Möglichkeit die Schussen zu queren, wenn der Steg an der Halle gesperrt ist. (Foto: rwe)

Während dieser Arbeiten wird es nicht möglich sein, von der Pestalozzistraße zum Friedhof oder zur Karl-Brugger-Halle zuzufahren. Besuchern von Halle und Sportplatz wird empfohlen, den Parkplatz am Dorfgemeinschaftshaus zu nutzen.

Daumen drücken, dass es trocken bleibt

Spannend bleibt es mit dem Datum der Fertigstellung: „Die Arbeiten in den nächsten Wochen hängen stark von den Witterungsverhältnissen ab“, so die Leiterin des Tiefbaus, Ursel Braunger-Martin, die seitens der Gemeinde den Bau begleitet.

„Wenn es eher trocken und mild bleibt, haben wir gute Chancen den Brückenbau vor Weihnachten abzuschließen“, sagt sie und gibt als „Plan B“ für den Fall eines Wintereinbruchs preis: „Sollte sich die Öffnung der Brücke tatsächlich ins neue Jahr verschieben, würden wir aber versuchen, zumindest die Geh- und Radwegbrücke provisorisch zu öffnen.“

Auch auf der Brücke selbst wird mit Hochdruck am Asphalt gearbeitet. (Foto: rwe)

Das erste Fahrzeug auf der neuen Brücke? Soweit ist es noch nicht. Allerdings steht Weihnachten als Datum für die Verkehrsfreigabe im Raum. (Foto: rwe)

Ist derzeit auf der Brücke eine Spezialfirma für Gussasphalt-Arbeiten zugange, so spielt auf der Ostseite eine zweite Baumaßnahme eine Rolle. Zeitlich vorgezogen hat die Gemeinde nämlich den Umbau der Bushaltestelle in der Pestalozzistraße. Auf der Seite des Dorfgemeinschaftshauses wird sie – wie schon länger geplant – barrierefrei umgebaut.

Eine Frage der Arbeitsökonomie

Um zu vermeiden, dass es an ein- und derselben Stelle in kurzem Abstand zweimal Straßenbauarbeiten gibt, wurde die vorzeitige Baufreigabe vom Rathaus beantragt und vom Regierungspräsidium genehmigt. Beauftragt ist die Firma Zwisler aus Tettnang zum Angebotspreis von 106 000 Euro.

Und im Ausblick: Wenn die Schussenbrücke wieder geöffnet ist, fallen noch Restarbeiten an, etwa verschiedene Geländearbeiten in den Grünbereichen. Diese beeinträchtigen den Verkehrsfluss an der Brücke aber nicht.