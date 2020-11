Freie Wähler bestimmen neuen Vorstand

Zu seiner ersten Mitgliederversammlung der Freien Wähler Meckenbeuren begrüßte der neu gewählte erste Vorsitzende Marc Fetscher jüngst zahlreiche Mitglieder sowie die für den Gemeinderat gewählten Vertreter und Bürgermeisterin Elisabeth Kugel als Vertreterin des Kreistags. Das teilen die Freien Wähler in einer entsprechenden Presseinformation mit.

Ein besonderer Dank ging demnach an Gemeinderätin Sandra Kettnaker, die den Freien Wählern die Räumlichkeiten im Hotel-Restaurant Jägerhaus zur Verfügung stellte, um die Hauptversammlung unter Einhaltung der Hygienevorschriften abhalten zu können.

Marc Fetscher berichtete zunächst über das vergangene Vereinsjahr. Nach einem durch die Wahlen bedingt sehr aktiven Jahr folgte aufgrund der Corona-Pandemie ein sehr ruhiges Jahr. Es konnten weder politische Stammtische stattfinden, noch die geplante Besichtigung des Klärwerks in Eriskirch durchgeführt werden, heißt es in dem Presseschreiben. Marc Fetscher habe betont, dass diese Veranstaltungen, sobald es die Lage wieder zulässt, nachgeholt werden. Je nach Entwicklung der Pandemie überlege der Vorstand, ob ein politischer Stammtisch auch virtuell abgehalten werden kann, damit die Nähe zu den Bürgern und den zahlreichen Mitgliedern nicht verloren gehe.

Nach dem Bericht des ersten Vorsitzenden informierte Kassier Markus Neumann über die Kassenlage. Die Kassenprüfer Eugen Lehle und Antoinette Göggerle bescheinigten dem Kassier eine optimal geführte Kasse, sodass die nachfolgende Entlastung der Vorstandschaft auf Antrag von Gunter Burger einstimmig erfolgte, heißt es weiter.

Die letzten Wahlen für die Vorstandsposten wurden in der Jahreshauptversammlung 2016 durchgeführt. Entsprechend der Satzung werden die Wahlen alle fünf Jahre parallel zur Kommunalwahl durchgeführt. Im vergangenen Jahr wurden der erste Vorsitzende und der Posten des Schriftführers neu gewählt. Manfred Deutelmoser nahm als Spitzenkandidat der Freien Wähler das Amt des Fraktionsvorsitzenden für den Gemeinderat an und gab in diesem Zuge nach 15 Jahren in der Vorstandschaft der Freien Wähler den Posten des ersten Vorsitzenden ab. Marc Fetscher wurde bereits vergangenes Jahr zum Nachfolger gewählt.

Ebenfalls letztes Jahr wurde Annalisa Elle zur neuen Schriftführerin als Nachfolge von Pia Litz-Kehr gewählt. Sie war als dienstältestes Vorstandsmitglied 25 Jahre lang Schriftführerin. Als Dank für ihren Einsatz über Jahrzehnte hinweg überreichte der Vorsitzende den beiden abtretenden Vorständen ein Geschenk.

Um wieder in den regulären Rhythmus der Wahlen zu kommen wurden bei der abgehaltenen Versammlung außerdem die Wahlen zu den Ämtern des zweiten Vorsitzenden und des Kassiers durchgeführt. Bürgermeisterin Elisabeth Kugel übernahm die Aufgabe der Wahlleiterin. Christof Hartmann wurde einstimmig zum wiederholten Mal zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Auch Markus Neumann wurde einstimmig im Amt des Kassiers bestätigt. Die beiden sind als langjährige Mitglieder bereit, das jeweilige Amt bis zur nächsten Wahl in 2024 zu übernehmen und zu begleiten, lautet es in der Presseinformation.

Nach den Wahlen bedankte sich Marc Fetscher bei allen Mitgliedern und übergab das Wort an den Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, Manfred Deutelmoser. Er informierte die Mitglieder über aktuelle Themen, mit denen sich die Fraktion im Gemeinderat beschäftigt. Des Weiteren informierte er über die Haushaltssatzung, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht eingehalten werden kann, über Investitionen in Millionenhöhe und über den Flächennutzungsplan auf der Grundlage des Gemeindeentwicklungskonzepts.

Zum Schluss klärte Gunter Burger als Vertreter der Fraktion im Jugendkomitee über die Jungendarbeit in der Gemeinde auf. Der Jungendrat wird demnach in verschiedene Themen der Gemeinde mit einbezogen und an der Kommunalpolitik beteiligt. Burger betonte wie wichtig es sei, dass die Jungend in gewisse Themen mit einbezogen wird, und dass eine Vernetzung zwischen Jugendrat und Gemeinderat stattfindet. Seiner Meinung nach sind die Jugendlichen sehr motiviert und bringen tolle Ideen ein.