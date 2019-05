Freie Wähler zeigen sich beeindruckt von Formenbau Maucher

Eine Gruppe der Freien Wähler Meckenbeuren hat die Firma Formenbau Maucher im Gewerbegebiet Flughafen besucht. Natürlich hatten die Freien Wähler jede Menge Fragen im Gepäck. Welche Motive bewegen ein Unternehmen, sich im Meckenbeurener Gewerbegebiet Flughafen niederzulassen? Welche Beweggründe sprechen für diesen Standort? Wo gibt es Nachholbedarf oder Hürden? Was sollte bei künftigen Planungen im Vorfeld berücksichtigt werden?

Formenbau Maucher hat das Stammwerk Friedrichshafen Ende 2017 an den neuen Standort am Flughafen verlegt, weil das Unternehmen aufgrund des stetigen Wachstums und der Weiterentwicklung deutlich mehr Platz brauchte, wie die Freien Wähler schreiben. Wettbewerbsfähige und leistungsstarke Unternehmen vor Ort ansiedeln zu können, sei für jede Region, jede Gemeinde von größter Bedeutung, da von deren Entwicklung der Wohlstand der Bürger wesentlich abhängt. Mit der Firma Maucher sei es gelungen, ein prosperierendes und innovatives Wirtschaftsunternehmen nach Meckenbeuren zu bringen, das zu den Pionieren der modernen Kunststofftechnik gehört, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und entwickelt und produziert erfolgreich innovative Lösungen mit Kunststoffen im Automobilbau. Basierend auf den hohen Fertigungs- und Entwicklungsstandards der Automobilindustrie stellt Maucher Fahrzeugteile für das Interieur von Sonderfahrzeugen her. Ziel dieser Umbauten ist es, die Fahrzeuge für den Kunden so auszustatten, dass es seinen „höchsten Qualitätsstandards“ entspricht, wie die Freien Wähler schreiben. So fertige Maucher zum Beispiel Tür- und Innenverkleidungen, Hutablagen oder ähnliches Interieur für gepanzerte Staatskarossen, bei denen die Serienverkleidung aufgrund der Panzerung nicht mehr kompatibel ist. Die für derartige Fahrzeuge vergleichsweise geringe Stückzahl von Fahrzeugteilen wird kundenspezifisch entwickelt und konstruiert und von der Firma Maucher hergestellt, die sich auf die Fertigung von Kleinserien aus der Automobilbranche spezialisiert hat.

Mittlerweile ist Maucher zu einem globalen, sehr gut aufgestellten Unternehmen und auch zu einem großen Arbeitgeber in der Region geworden, das immer auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern und motivierten Auszubildenden ist. Der Betrieb beschäftigt rund 180 Mitarbeiter und ist eng verbunden mit zahlreichen kleineren regionalen Betrieben, mit denen eine erfolgreiche Zusammenarbeit besteht.

In kurzweiliger Manier haben der Geschäftsführer, Peter Strittmatter, sowie Elmar Ganier die FW-Gruppe informativ durch das Firmen- und Werksgebäude geführt. Nicht wenige Besucher waren ausgesprochen beeindruckt, welch hochspezialisierten Produkte dieses Haus verlassen, heißt es weiter.